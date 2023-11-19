Будто гоняться за мышами: почему 12 пакет санкции против России не будет иметь весомых результатов
Евросоюз представил 12 пакет санкций против России. Он включает, в частности, запрет на алмазы и более эффективное соблюдение ограничений на российскую нефть. Китай, Индия, ОАЭ и другие страны могут снова помочь России обходить санкции.
Казахстанский политик, предприниматель, лидер движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов объяснил 24 Каналу, что 12-й пакет антироссийских санкций рассчитан на ограничение торговли товарами на сумму в 5,3 миллиарда евро. В частности, 3,5 миллиарда евро – российскими алмазами. Остальное – ограничение поставок разных технологий.
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Санкции опоздали
Согласно 12 пакету санкций против России, речь идет об ограничении поставок российских технических алмазов.
Огранка 90% алмазов в мире производится в Индии. Россия свои алмазы переправляет в Индию, где они проходят огранки и получают сертификат происхождения "Индия".
Также Россия переправляет свои алмазы в Китай, Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому санкции против российских алмазов опоздали и сейчас бесполезны.
Только с марта по сентябрь следующего года ЕС хочет ввести систему контроля ограненных бриллиантов, которые могут подлежать санкциям. Евросоюзу еще предстоит отработать механизму.
То, что сейчас делает Европа – будто гоняется за мышами. В сентябре выручка Россия от продажи нефти и нефтепродуктов составила примерно 19 миллиардов долларов. Сейчас говорится о попытке ограничить торговлю алмазами, годовая выручка от которой составляет около 4 миллиардов долларов. Получается, что за месяц нефтяной сектор приносит России доходы в 5 раз больше, чем за год вся алмазная отрасль,
– подчеркнул казахский политик.
Основные доходы российского бюджета формируются благодаря нефтегазовой деятельности. Это то, что дает России деньги, в частности, на финансирование войны в Украине.
Будет ли "работать" 12 пакет санкции против России: смотрите видео
Есть недоработки
Европа пытается ввести более жесткий контроль относительно верхнего предела цен на нефть. Ранее существовало ограничение цены – 60 долларов за баррель. Однако по объективной оценке российская нефть продавалась не менее чем за 80 долларов за баррель.
Все, что указано в 12 пакете санкций против России – бесполезно. Когда такие полномасштабные санкции принимались в предыдущих пакетах, нужно было прилагать усилия, чтобы они работали, в частности, по нефтяной отрасли.
"В то же время это также недоработки со стороны Украины. Нет выстроенной Киевом на Западе компетенции, которая бы четко указывала, где можно "бить" и как можно "бить" по экономике России", – подчеркнул Мухтар Аблязов.
Санкции против России
- Евросоюз согласовал 12 пакет ограничений против России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представил 15 ноября предложения по новому санкционному пакету, который может предусматривать запрет на российские алмазы. С января 2024 года Еврокомиссия может ввести эмбарго по импорту алмазов.
- Еще одна инициатива ЕС – это введение санкций, которые должны предупредить продажу российской нефти, приобретенной с нарушением существующих ограничений.
- Кроме того, ЕС может установить ограничения по импорту чугуна, меди, алюминиевой проволоки и фольги из России.
- В то же время, несмотря на санкции, которые постоянно вводятся против Москвы, она продолжает зарабатывать в частности на продажах ископаемого топлива. После полномасштабного вторжения в Украину Россия получила более 550 миллиардов долларов от его продажи.
- Также в министерстве финансов США считают, что необходимо направить санкции на увеличение расходов России на сохранение поставок нефти. Москва продолжает формировать теневой флот для перевозки нефти на фоне того, что на судоходные компании и суда наложены санкции.