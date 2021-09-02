В Евросоюзе заверили, что не будут спешить признавать "Талибан"

В Евросоюзе заявили, что блоку нужно будет сотрудничать с террористами "Талибана". Однако там не будут спешить официально признать талибов новыми правителями Афганистана.

Об этом заявил управляющий директор Еврокомиссии по вопросам Азии и Тихого океана Гуннар Виганд. По его словам, ситуация в Афганистане ухудшается в экономической и финансовой сферах.

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Присутствие ЕС в Кабуле будет необходимо

Виганд рассказал, что в краткосрочной перспективе необходимо будет обеспечить присутствие ЕС в Кабуле, когда это позволит ситуация безопасности.

Это необходимо для обеспечения европейских стратегических интересов, связанных с борьбой с терроризмом, наркотиками, миграцией и защитой людей.

Мы должны поддерживать связь и влиять на "Талибан" и использовать для этого рычаги, которые имеем. Однако мы не будем спешить с признанием этой структуры для установления официальных отношений,

– подчеркнул представитель Еврокомиссии.

В США предположили , что могут начать сотрудничество с "Талибаном". В частности, для совместной борьбы с "Исламским государством".

По словам Виганда, непонятно, смогут ли талибы эффективно управлять. Однако для Евросоюза ключевым условием официальных отношений будет создание всеобъемлющего и репрезентативного переходного правительства.

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Официальные отношения между ЕС и "Талибаном" возникнут только тогда, когда талибы будут отвечать конкретным условиям. В частности, говорится об уважении прав человека и беспрепятственном доступе для сотрудников по оказанию помощи.

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