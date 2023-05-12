Риши Сунак "разочарован", что Зеленский не будет выступать на Евровидении
Источник:Sky News
В Ливерпуле 13 мая состоится финал песенного конкурса Евровидение. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак разочарован, что на нем не будет провозглашать речь президент Владимир Зеленский.
Сунак не удовлетворен решением запретить Президенту Украины выступать на Евровидении из-за опасений, что это может политизировать событие. Пресс-секретарь Офиса премьер-министра заявил, что глава британского правительства считает, что это было бы уместно, поскольку Великобритания принимает мероприятие от имени Украины.
Интересно Впервые после заявления о Storm Shadow: Зеленский провел телефонный разговор с Сунаком
Сунак хотел бы услышать Зеленского на Евровидении
По словам пресс-секретаря, Сунак был "разочарован" решением Европейского языкового союза (EBU), который является организатором песенного конкурса Евровидение. EBU заявил, что отклонил просьбу Зеленского выступить перед аудиторией в субботу, 13 мая.
Свободы, за которые борется президент Зеленский и украинский народ, не являются политическими, они фундаментальны,
– подчеркнул представитель британского премьера.
По его словам, украинский лидер поблагодарил британского премьера за роль Ливерпуля в проведении завтрашнего конкурса от имени Украины.
Следует заметить, что Зеленского хотел бы услышать и предыдущий глава правительства Борис Джонсон.
"Было бы правильно услышать президента Зеленского на завтрашнем Евровидении. Есть только одна причина, почему конкурс не проходит в Украине, – это незаконная война Путина", – подчеркнул Джонсон.
Стоит прочесть Финал Евровидения-2023: где и когда смотреть прямую трансляцию шоу из Ливерпуля
Зеленский не обращался к организаторам Евровидения по поводу выступления
Журналисты издания The Times недавно сообщили, что Зеленский якобы хотел произнести речь на финале Евровидения, однако ему было отказано. Организаторы ссылались на правила – одним из краеугольных камней конкурса является его неполитический характер.
По информации СМИ, британский экс-министр культуры лорд Вэйзи не согласен с позицией организаторов. Он подчеркнул, что не стоит "прятаться от событий, на фоне которых проходит конкурс".
Позже представитель Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Офис Президента не обращался к организаторам песенного конкурса Евровидение
"Информация The Times не соответствует действительности. ОП не обращался к организаторам песенного конкурса с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса", – подчеркнул Никифоров.