Евровидение 2018: результаты голосования финала

Финал Евровидения 2018 начался 12 мая в Лиссабоне (Португалия) в 22:00. Всего в финале свои номера показали 26 стран-участниц, среди них и Украина. Победителем конкурса стала Нетта Барзилай из Израиля.

12 мая в финале Евровидения 2018 свои номера показали 26 участников. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 8 и 10 мая. Еще 6 стран-участников попали в финал автоматически – Португалия, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.

Читайте также: Победитель Евровидения 2018 Нетта Барзилай: биография певицы, которая покорила всю Европу

Победителем Евровидения 2018 стала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy", второе место завоевал Кипр, а третье заняла Австрия В пятерку лучших в этом году попали также Германия и Италия.

Украина заняла 17 место. Певец MELOVIN с песней "Under the Ladder" набрал 130 баллов.

В финале в целом выступили 26 участников Евровидения 2018. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 8 и 10 мая. Из первого полуфинала в финал прошли: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия и Ирландия. Победители второго полуфинала – это конкурсанты из Сербии, Молдовы, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов.

Еще 5 участников (Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция) выступили сразу в финале на правах стран-основательниц конкурса. Португалия попала сразу в финал как страна-хозяин.

Финал Евровидения 2018: результаты голосования

01) Израиль. Netta Barzilai –"TOY" – 529 баллов

02) Кипр. Eleni Foureira – "Fuego" – 436 баллов

03) Австрия. Cesár Sampson – "Nobody But You" – 342 баллов

04) Германия. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone" – 340 баллов

05) Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto ниент" – 308 баллов

06) Чехия. Mikolas Josef – "Lie to Me" – 281 баллов

07) Швеция. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" – 274 баллов

08) Эстония. Elina Nechayeva – "La Forza" – 245 баллов

09) Дания. Rasmussen – "Higher Ground" – 226 баллов

10) Молдова. DoReDos – "My Lucky Day" – 209 баллов

11) Албания. Eugent Bushpepa – "Mall" – 184 баллов

12) Литва. Ieva Zasimauskaitė – "When we're Old" – 181 баллов

13) Франция. Madame Monsieur – "Mercy" – 173 баллов

14) Болгария. EQUINOX – "Bones" – 166 баллов

15) Норвегия. Alexander Rybak – "that's How You Write А Song" – 144 баллов

16) Ирландия. Ryan O'Shaughnessy – "Together" – 136 баллов

17) Украина. MELOVIN – "Under the Ladder" – 130 баллов

18) Нидерланды. Waylon – "Outlaw In 'Em" – 121 баллов

19) Сербия. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" – 113 баллов

20) Австралия. Jessica Mauboy – "We Got Love" – 99 баллов

21) Венгрия. AWS – "Viszlát nyár" – 93 баллов

22) Словения. Lea Sirk – "Hvala, ne!" – 64 баллов

23) Испания. Y Amaia Alfred – "Tu canción" – 61 баллов

24) Великобритания. SuRie – "Storm" – 48 баллов

25) Финляндия. Saara Aalto – "Monsters" – 46 баллов

26) Португалия. Cláudia rua camilo – "O jardim" – 39 баллов



Евровидение 2018: результаты голосования финала

Евровидение 2018 второй полуфинал: результаты голосования

10 мая во втором полуфинале Евровидения-2018 свои номера показали 18 стран-участниц. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал попали десять исполнителей. Во втором полуфинале выступил и представитель Украины – певец Melovin с песней "Under The Ladder". Он вышел на сцену последним под номером 18.

Евровидение 2018: кто прошел в финал

1. Сербия. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca"

2. Молдова. DoReDos – "My Lucky Day"

3. Венгрия. AWS – "Viszlát nyár"

4. Украина. MELOVIN – "Under the Ladder"

5. Швеция. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"

6. Австралия. Jessica Mauboy – "We Got Love"

7. Норвегия. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song"

8. Дания. Rasmussen – "Higher Ground"

9. Словения. Lea Sirk – "Hvala, ne!"

10. Нидерланды. Waylon – "Outlaw in 'Em"

Евровидение 2018: кто не прошел в финал

1. Румыния – The Humans "Goodbye"

2. Сан-Марино – Jessika (feat. Jenifer Brening) "Who We Are"

3. Россия – Julia Samoylova "I Will not Break"

4. Грузия – Iriao "Sheni Gulistvis"

5. Польша – Gromee feat. Lukas Meijer "Light Me Up"

6. Мальта – Christabelle "Taboo"

7. Латвия – Laura Rizzotto "Funny Girl"

8. Черногория – Vanja Radovanovic "Inje"

Первый полуфинал Евровидения-2018 состоялся во вторник, 8 мая, в 22:00 в прямом эфире. В первом полуфинале выступили 19 конкурсантов, 10 из них – попали в финал. Как и прогнозировали букмекеры, в финал попала Нетта Барзилай из Израиля, именно ей прочат победу на конкурсе.

Читайте также: Украина на Евровидении 2018: какое место занял MELOVIN в финале

Евровидение 2018 первый полуфинал: результаты голосования

Евровидение 2018: кто прошел в финал

1. Cesár Sampson (Австрия) с песней "Nobody But You".

2. Elina Nechayeva (Эстония) с песней "La Forza".

3. Eleni Foureira (Кипр) с песней "Fuego".

4. Ieva Zasimauskaitė (Литва) с песней "When We’re Old".

5. Netta Barzilai (Израиль) с песней "TOY".

6. Mikolas Josef (Чехия) с песней "Lie to Me".

7. EQUINOX (Болгария) с песней "Bones".

8. Eugent Bushpepa (Албания) с песней "Mall".

9. Saara Aalto (Финляндия) с песней "Monsters".

10. Ryan O’Shaughnessy (Ирландия) с песней "Together".

Евровидение 2018: кто не прошел в финал

1. Aisel (Азербайджан) с песней "X My Heart".

2. Ari Ólafsson (Исландия) с песней "Our Choice".

3. Sennek (Бельгия) с песней "A Matter Of Time".

4. ALEKSEEV (Белорусь) с песней "FOREVER".

5. Eye Cue (БЮР Македония) с песней "Lost and Found".

6. Franka (Хорватия) с песней "Crazy".

7. Yianna Terzi (Греция) с песней "Oneiro Mou".

8. Sevak Khanagyan (Армения) с песней "Qami".

9. ZiBBZ (Швейцария) с песней "Stones".

Кроме того, в финал Евровидения 2018 автоматически попадают страны-основательницы конкурса и страна-хозяин:

Португалия. Cláudia Pascoal – "O jardim"

Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro – "Non mi avete fatto niente"

Великобритания. SuRie – "Storm"

Испания. Amaia y Alfred – "Tu canción"

Германия. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone"

Франция. Madame Monsieur – "Mercy"

Читайте также: Евровидение 2018: онлайн-трансляция

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Cesár Sampson (Австрия) – "Nobody But You":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Elina Nechayeva (Эстония) – "La Forza":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Eleni Foureira (Кипр) – "Fuego":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Ieva Zasimauskaitė (Литва) – "When We're Old":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Netta Barzilai (Израиль) – "TOY":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Mikolas Josef (Чехия) – "Lie to Me":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео EQUINOX (Болгария) – "Bones":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Eugent Bushpepa (Албания) – "Mall":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Saara Aalto (Финляндия) – "Monsters":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Ryan O'Shaughnessy (Ирландия) – "Together":

Евровидение 2018 первый полуфинал: Сербия – Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 первый полуфинал: Молдавия – DoReDos – "My Lucky Day" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 первый полуфинал: Венгрия – AWS – "Viszlát nyár" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 первый полуфинал: Украина – MELOVIN – "Under the Ladder" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 первый полуфинал: Швеция – Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 первый полуфинал: Австралия – Jessica Mauboy – "We Got Love" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 первый полуфинал: Норвегия – Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" (смотрите видео выступления)

Евровидение 2018 первый полуфинал: Дания – Rasmussen – "Higher Ground" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 первый полуфинал: Словения – Lea Sirk – "Hvala, ne!" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 первый полуфинал: Нидерланды – Waylon – "Outlaw in 'Em" (смотрите видео выступления):