21:37
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Евровидение 2018: видео выступлений участников финала

13684 Читати новину українською
Евровидение 2018: видео выступлений участников финала
Евровидение 2018: видео выступлений участников финала / 24 Канал

10 мая завершился отбор участников в финал Евровидения-2018. По результатам двух полуфиналов, за победу в конкурсе будут бороться представители 20 стран. К ним присоединятся вокалисты государств-основателей Евровидения и Португалии.

8 и 10 мая в Лиссабоне состоялись полуфиналы Евровидения-2018. В целом 42 страны приняли участие в песенном конкурсе. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри, в финал прошли 20 конкурсантов. Согласно правилам Евровидения-2018, за победу также поборются представители Португалии и стран-учредительниц конкурса – Великобритании, Франции, Испании, Италии и Германии.

Читайте также: Евровидение 2018: онлайн-трансляция финала

По последним прогнозам букмекеров, победу может одержать певица Элени Фурейра из Кипра. Зажигательная песня уроженки из Албании понравилась не только поклонникам Евровидения, но и строгому жюри.

Все исполнители тщательно готовились к шоу и показали на сцене яркие костюмы. Кроме этого, участники Евровидения-2018 поражали зрителей вокальными данными и невероятными номерами. Предлагаем посмотреть яркие выступления каждого из конкурсантов.

Евровидение 2018: Украина – MELOVIN – "Under the Ladder" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Испания – Amaia Alfred – "Tu Canción" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Словения – Lea Sirk – "Hvala, ne!" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Литва – Ieva Zasimauskaitė – "When we're Old" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Австрия – Cesár Sampson – "Nobody But You" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Эстония – Elina Nechayeva – "La Forza" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Норвегия – Alexander Rybak – "that's How You Write А Song" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Португалия – Cláudia rua camilo – O Jardim (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Великобритания – SuRie – Storm (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Сербия – Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Германия – Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Албания – Eugent Bushpepa – "Mall" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Франция – Madame Monsieur – "Mercy" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Чехия – Mikolas Josef – "Lie to Me" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Дания – Rasmussen – "Higher Ground" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Австралия – Jessica Mauboy – "We Got Love" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Финляндия – Saara Aalto – "Monsters" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Болгария – EQUINOX – "Bones" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Молдова – DoReDos – "My Lucky Day" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Швеция – Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Венгрия – AWS – "Viszlát nyár" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Израиль – Netta Barzilai – "TOY" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Нидерланды – Waylon – "Outlaw in 'Em" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Ирландия – Ryan O'Shaughnessy – "Together" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Кипр – Eleni Foureira – "Fuego" (смотрите видео выступления):

 

Евровидение 2018: Италия – Ermal Meta e Fabrizio Moro – "Non Mi Avete Fatto Ниент" (смотрите видео выступления):

Теги: LifeStyle Музыка Евровидение 2018 Евровидение
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 12 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 279
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
275
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 459
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1287
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 219
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук