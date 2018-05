Евровидение 2018: видео выступлений участников финала

10 мая завершился отбор участников в финал Евровидения-2018. По результатам двух полуфиналов, за победу в конкурсе будут бороться представители 20 стран. К ним присоединятся вокалисты государств-основателей Евровидения и Португалии.

8 и 10 мая в Лиссабоне состоялись полуфиналы Евровидения-2018. В целом 42 страны приняли участие в песенном конкурсе. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри, в финал прошли 20 конкурсантов. Согласно правилам Евровидения-2018, за победу также поборются представители Португалии и стран-учредительниц конкурса – Великобритании, Франции, Испании, Италии и Германии.

По последним прогнозам букмекеров, победу может одержать певица Элени Фурейра из Кипра. Зажигательная песня уроженки из Албании понравилась не только поклонникам Евровидения, но и строгому жюри.

Все исполнители тщательно готовились к шоу и показали на сцене яркие костюмы. Кроме этого, участники Евровидения-2018 поражали зрителей вокальными данными и невероятными номерами. Предлагаем посмотреть яркие выступления каждого из конкурсантов.

Евровидение 2018: Украина – MELOVIN – "Under the Ladder" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Испания – Amaia Alfred – "Tu Canción" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Словения – Lea Sirk – "Hvala, ne!" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Литва – Ieva Zasimauskaitė – "When we're Old" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Австрия – Cesár Sampson – "Nobody But You" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Эстония – Elina Nechayeva – "La Forza" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Норвегия – Alexander Rybak – "that's How You Write А Song" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Португалия – Cláudia rua camilo – O Jardim (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Великобритания – SuRie – Storm (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Сербия – Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Германия – Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Албания – Eugent Bushpepa – "Mall" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Франция – Madame Monsieur – "Mercy" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Чехия – Mikolas Josef – "Lie to Me" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Дания – Rasmussen – "Higher Ground" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Австралия – Jessica Mauboy – "We Got Love" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Финляндия – Saara Aalto – "Monsters" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Болгария – EQUINOX – "Bones" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Молдова – DoReDos – "My Lucky Day" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Швеция – Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Венгрия – AWS – "Viszlát nyár" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Израиль – Netta Barzilai – "TOY" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Нидерланды – Waylon – "Outlaw in 'Em" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Ирландия – Ryan O'Shaughnessy – "Together" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Кипр – Eleni Foureira – "Fuego" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018: Италия – Ermal Meta e Fabrizio Moro – "Non Mi Avete Fatto Ниент" (смотрите видео выступления):