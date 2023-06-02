Сейчас в нее вошли 8 стран, однако со временем их количество может возрасти. В то же время ожидаем "зеленый свет" от главной страны – США. Официального решения о поставках F-16 и разрешении на реэкспорт этих самолетов пока нет. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

К теме Это оружие принесет нам победу, поэтому его поставки долго одобряли

"Я думаю, это вопрос времени. Тогда уже можно будет точно сказать, что коалиция до конца сформирована. Основания для этого сделаны достаточно хорошие", – заверил военный эксперт.

Следует понимать, что США важно действовать не самостоятельно, а формировать коалиции государств, чтобы давать четкие посылы авторитарным странам, что демократии готовы себя защищать и делать это совместно.

"Это очередной этап на пути к получению Украиной самолетов в будущем", – отметил Мусиенко.

Украине могут передать больше Patriot

Наши бойцы готовятся к началу мощного контрнаступления, соответственно им нужны дополнительные средства ПВО, чтобы обеспечить безопасность тыловых мест и прикрытие наших военных. Речь идет о сбитии вражеской авиации, противодействии российским ракетам и так далее. Так, партнеры могут передать Украине больше ЗРК Patriot.

С истребителями мы понимаем, история требует времени. А вот с Patriot все может быть гораздо быстрее, потому что у нас они уже есть, они интегрированы, и нет никаких запретов на их снабжение другими странами со стороны США,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Он считает, что это очень хорошее решение. Именно увеличение количества Patriot поможет прикрывать наши войска, если нам не успеют передать F-16 к контрнаступлению.

ВСУ нужны F-16: главные новости