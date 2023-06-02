Наразі до неї увійшли 8 країн, проте згодом їхня кількість може зрости. Водночас очікуємо на "зелене світло" від головної країни – США. Офіційного рішення про постачання F-16 та дозволу на реекспорт цих літаків поки немає. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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"Я думаю, це питання часу. Тоді вже можна буде точно сказати, що коаліція до кінця сформована. Підстави для цього зроблені доволі хороші", – запевнив військовий експерт.
Слід розуміти, що для США важливо діяти не самостійно, а формувати коаліції держав, щоб давати чіткі посили авторитарним країнам, що демократії готові себе захищати і робити це спільно.
"Це черговий етап на шляху до отримання Україною літаків у майбутньому", – зазначив Мусієнко.
Україні можуть передати більше Patriot
Наші бійці готуються о початку потужного контрнаступу, відповідно їм потрібні додаткові засоби ППО, щоб гарантувати безпеку тилових місць та прикриття наших військових. Йдеться про збиття ворожої авіації, протидії російським ракетам і так далі. Так, партнери можуть передати Україні більше ЗРК Patriot.
З винищувачами, ми розуміємо, історія вимагає часу. А от з Patriot все може бути значно швидше, тому що у нас вони вже є, вони інтегровані, і немає жодних заборон на їхнє постачання іншими країнами з боку США,
– наголосив Олександр Мусієнко.
Він вважає, що це дуже хороше рішення. Саме збільшення кількості Patriot допоможе прикривати наші війська, якщо нам не встигнуть передати F-16 до контрнаступу.
ЗСУ потрібні F-16: головні новини
- Володимир Зеленський переконаний, що врешті-решт Захід надасть Україні F-16. Але невідомо, скільки техніки ми отримаємо та про які терміни мовиться.
- Є сподівання, що наші партнери не будуть затягувати цей процес. На думку голови Офісу Президента Андрія Єрмака, питання про постачання літаків може зайняти лічені місяці.
- У Повітряних силах ЗСУ відповіли, яка кількість винищувачів потрібна Україні. За словами Юрія Ігната, наразі було б непогано отримати 2 – 4 ескадрильї – близько 50 літаків.
- Стало відомо, що Велика Британія першою навчатиме українських пілотів працювати на 16. Країна планує підготувати 20 українських льотчиків.
- Наших фахівців готуватимуть і США. Президент Джо Байден підтвердив, що американські інструктори навчатимуть пілотів керувати винищувачами F-16 у Європі.