Первая группа украинских пилотов завершила обучение на F-16 в США

Уже летом этого года в украинском небе могут появиться первые истребители F-16. Известно, что первая группа украинских пилотов успешно завершила обучение на американских истребителях F-16 на военной базе в США.

Они учились на военной базе в Тусоне штата Аризона. Напомним, недавно представитель Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что в Украину уже вернулись первые специалисты, которые учились обслуживать истребителей F-16.

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Украинские пилоты уже направляются в Европу

В четверг, 23 мая, первая группа украинских пилотов успешно завершила обучение на американских истребителях F-16. Обучение проходило на 162 военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне штата Аризона.

Пресс-секретарь Воздушных сил Национальной гвардии Эрин Ханниган отметила, что это важный шаг на пути к тому, чтобы современные американские истребители появились в украинском небе.

Хотя точное количество пилотов и дата завершения обучения остаются неизвестными из соображений безопасности, сообщается, что пилоты сейчас направляются в Европу для дополнительной подготовки.

Передача F-16 в Украину: последние новости

Комитет по разведке Палаты представителей США сообщил, что некоторые конгрессмены призвали ускорить и расширить тренировки украинцев на истребителях F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что F-16 появятся в Украине уже в 2024 году. Однако он отметил, что первые истребители "не сыграют ключевой роли", поскольку их начальное количество не сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна передаст Киеву 19 истребителей F-16 в течение нескольких месяцев.

Украина планирует получить более 60 истребителей F-16 от Норвегии, Дании, Нидерландов и Бельгии, что значительно усилит ее воздушные силы.