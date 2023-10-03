Какой алгоритм овладения украинскими пилотами F-16: объяснение Игната
На сегодняшний день украинские пилоты овладевают F-16 на так называемых авиатренажерах. После этого ожидаются полёты с инструктором.
Сейчас говорить о сроках – некорректно, поскольку у каждого они разные. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Какой алгоритм овладения украинскими пилотами F-16
По словам Игната, авиатренажер – это уже серьезный шаг, прежде чем сесть в настоящий самолет.
Есть так называемые учебные боевые самолеты, где пилот садится с инструктором, берет управление на себя, а инструктор уже следит за действиями обучающегося,
– объяснил спикер Воздушных сил.
Он рассказал, что после авиатренажера будет полет с инструктором, а затем – самостоятельные вылеты.
"После этого уже идет боевое применение – навыки управления вооружением этого самолета, который уже будет венцом обучения. Говорить о сроках некорректно, потому что у каждого они разные", – подчеркнул Игнат.
Что известно о F-16 для Украины: последние новости
- Недавно в Воздушных силах рассказали, что сейчас обучение украинских специалистов "набрало обороты". Украина получит от союзников 61 истребитель соответствующего типа.
- Кстати, журналисты из США сообщали, что Украина ожидает применения самолетов F-16 в бою уже в феврале 2024 года. Поскольку ориентировочно 5 месяцев нужно Америке, чтобы подготовить украинских пилотов, владеющих английским.
- Юрий Игнат прокомментировал это. Он заявил, что мы видели разные прогнозы, когда смогут самолеты F-16 быть в нашем небе – говорилось о конце, начале года, весне и даже говорили о лете 2024 года.