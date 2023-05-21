Не для полетов над Москвой: почему Украине действительно важно получить F-16

Соединенные Штаты поддержали поставку Украине истребителей F-16 и одобрили обучение украинских пилотов. К этому решению их подтолкнула сама Россия увеличением количества массированных атак.

Истребители F-16 помогут Украине закрыть небо и добиться воздушного преимущества на определенных участках фронта. Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Гетьман – майор ВСУ в запасе, ветеран русско-украинской войны.

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Роль F-16 в противовоздушной обороне

Джо Байден 19 мая заявил, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов на воздушных судах F-16. Это произошло в рамках саммита "Большой семерки" в Хиросиме. Пока неизвестно, когда Украина сможет получить истребители. Однако нельзя исключать, что это произойдет в ближайшее время.

Собственно, для того чтобы полностью закрыло небо необходимо около 300 истребителей. Но если Украине предоставят 20 – 50 самолетов, то на определенном участке фронта, например, на Бахмутском направлении можно достичь полного преимущества в воздухе.

Мне кажется, здесь Россия немного подтолкнула наших партнеров, ускорила такое решение. Потому что они начали опять увеличивать массированные обстрелы,

– отметил Алексей Гетьман.

ЗРК Patriot стоит около 1 миллиарда долларов, а самолеты, даже F-16 в разы дешевле. Это связано с тем, что многие части ПВО ведущих стран, особенно США, составляет именно авиация. Именно она берет на себя основную тяжесть по смещению воздушных целей. За другую часть отвечают ракетные комплексы.

"Мы говорили, что нам нужны эти самолеты не для того, чтобы полетать над Москвой, это должно быть частью нашей противовоздушной обороны. Посмотрите, что россияне делают", – подчеркнул майор ВСУ в запасе.

Возможно, все же на союзников повлияли события этого месяца, когда российские оккупанты снова прибегают к массированным атакам чуть ли не каждую ночь. Впрочем, Ллойд Остин рассказал, что были также определенные политические преграды ранее, которые сейчас уже устранили.

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