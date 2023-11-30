"Не серебряный шар": Воздушные силы прокомментировали заявление Столтенберга о F-16 для Украины

Йенс Столтенберг заявил, что самолеты F-16 могут повлиять на ситуацию на поле боя в Украине, однако кардинальных изменений не будет. Представитель Воздушных сил ВСУ прокомментировал заявление генсека НАТО.

По мнению Юрия Игната, все зависит от модели истребителя и вооружения. Об этом спикер рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Реакция Юрия Игната

Надо понимать, что сказал генсек. Самолеты действительно должны работать в единой системе ПВО. Работать в едином механизме сил обороны, использоваться так, как это нужно. Если говорить о самолетах каких-то старых моделей, старых серий, то, конечно, кардинально не изменят (ситуацию – 24 Канал),

– сказал Игнат.

Спикер также отметил, что в воздушных силах ВСУ надеются получить технику, которая смогла бы конкурировать с российскими самолетами и оттеснила российскую авиацию как можно дальше.

Потребность в новой технике

Он отметил, что Украина нуждается в более новых моделях F-16, поскольку именно они смогут гарантировать результат.

Блок 70/72 – это последняя модернизация F-16. В Воздушных силах говорят, что она очень мощная, поэтому больше всего нуждаются именно в ней. Впрочем, все зависит от того, что смогут предоставить партнеры.

Игнат сообщил, что Украина рассчитывает полностью заменить парк летательных аппаратов на F-16 или же на другие виды самолетов западного производства.

Спикер подчеркнул необходимость как можно больше говорить о вооружении воздушных сил, которое может изменить ситуацию на поле боя.

F-16 для Украины: что известно