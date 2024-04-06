Есть несколько функций: авиаэксперт назвал риск для Украины относительно F-16
Украина ожидает получения истребителей F-16. Эти самолеты имели несколько функций: ПВО, противодействие доминированию россиян в воздушном пространстве и поддержка тактических действий украинских защитников.
Однако сейчас необходимо пересматривать функции самолетов F-16. Такое мнение 24 Каналу озвучил авиационный эксперт Константин Криволап.
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"Там было несколько функций. Функции ПВО, функции по противодействию по доминированию в воздушном пространстве и поддержка тактических действий. Эти три основные задачи, которые стояли перед F-16. Сейчас, видимо, их нужно немного пересматривать", – сказал авиаэксперт.
Большой риск
Константин Криволап убежден, что Украина должна получить F-16 вместе с ЗРК Patriot и баллистическими ракетами ATACMS. В частности, ПВО должна защищать эти истребители на аэродромах, иначе существует большой риск.
Если не будет Patriot, ATACMS, то запустить F-16 – это очень большой риск для того, чтобы их поставить на наши аэродромы. Их нужно будет постоянно перемещать, поднимать в воздух и так далее. Поэтому я думаю, что надо здесь ожидать хорошего решения со стороны американцев. Тогда можно серьезно поднимать вопрос о F-16,
– объяснил он.
Авиационный эксперт подчеркнул, что техническому персоналу нужно больше времени для подготовки, чем пилотом. Однако судя по тем срокам, по которым обучаются украинские летчики и технический персонал, они уже на достаточно высоком уровне.
F-16 для Украины: последние новости
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность поставки истребителей F-16 для Украины, однако он не считает самолеты "серебряным шаром" – легким решением сложной проблемы. Также чиновник обратил внимание на сложности, связанные с поставкой F-16, которые требуют времени не только для подготовки самолетов, но и для обучения пилотов и технического персонала.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, когда боевые самолеты F-16 появятся в украинском небе. Он заявил, что по плану эти истребители должны появиться в небе Украины уже летом 2024 года.
- Украинские пилоты закончили тренировки на западных истребителях F-16. Они прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку. Далее эта группа из десяти украинских пилотов отправляется к продвинутой летной подготовке. Ею уже занимаются французские Военно-воздушные силы. А уже после этого наши летчики будут заниматься обучением на западных истребителях F-16.