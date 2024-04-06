Есть несколько функций: авиаэксперт назвал риск для Украины относительно F-16

Украина ожидает получения истребителей F-16. Эти самолеты имели несколько функций: ПВО, противодействие доминированию россиян в воздушном пространстве и поддержка тактических действий украинских защитников.

Однако сейчас необходимо пересматривать функции самолетов F-16. Такое мнение 24 Каналу озвучил авиационный эксперт Константин Криволап.

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"Там было несколько функций. Функции ПВО, функции по противодействию по доминированию в воздушном пространстве и поддержка тактических действий. Эти три основные задачи, которые стояли перед F-16. Сейчас, видимо, их нужно немного пересматривать", – сказал авиаэксперт.

Большой риск

Константин Криволап убежден, что Украина должна получить F-16 вместе с ЗРК Patriot и баллистическими ракетами ATACMS. В частности, ПВО должна защищать эти истребители на аэродромах, иначе существует большой риск.

Если не будет Patriot, ATACMS, то запустить F-16 – это очень большой риск для того, чтобы их поставить на наши аэродромы. Их нужно будет постоянно перемещать, поднимать в воздух и так далее. Поэтому я думаю, что надо здесь ожидать хорошего решения со стороны американцев. Тогда можно серьезно поднимать вопрос о F-16,

– объяснил он.

Авиационный эксперт подчеркнул, что техническому персоналу нужно больше времени для подготовки, чем пилотом. Однако судя по тем срокам, по которым обучаются украинские летчики и технический персонал, они уже на достаточно высоком уровне.

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