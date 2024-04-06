Однак зараз необхідно переглядати функції літаків F-16. Таку думку 24 Каналу озвучив авіаційний експерт Костянтин Криволап.
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"Там було декілька функцій. Функції ППО, функції щодо протидії щодо домінування в повітряному просторі та підтримка тактичних дій. Ці три основні завдання, які стояли перед F-16. Зараз, мабуть, їх потрібно трішки переглядати", – сказав авіаексперт.
Великий ризик
Костянтин Криволап переконаний, що Україна повинна отримати F-16 разом із ЗРК Patriot та балістичними ракетами ATACMS. Зокрема, ППО повинна захищати ці винищувачі на аеродромах, інакше існує великий ризик.
Якщо не буде Patriot, ATACMS, то запустити F-16 – це дуже великий ризик для того, щоб їх поставити на наші аеродроми. Їх потрібно буде постійно переміщувати, підіймати у повітря і так далі. Тому я думаю, що треба тут очікувати хорошого рішення з боку американців. Тоді можна серйозно порушувати питання про F-16,
– пояснив він.
Авіаційний експерт підкреслив, що технічному персоналу потрібно більше часу для підготовки, ніж пілотом. Однак судячи з тих термінів, за якими навчаються українські льотчики та технічний персонал, вони вже на досить високому рівні.
F-16 для України: останні новини
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості постачання винищувачів F-16 для України, однак він не вважає літаки "срібною кулею" – легким розв'язанням складної проблеми. Також посадовець звернув увагу на складнощі, пов'язані з постачанням F-16, які вимагають часу не лише для підготовки літаків, а й для навчання пілотів та технічного персоналу.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів, коли бойові літаки F-16 з'являться в українському небі. Він заявив, що за планом ці винищувачі мають з'явитися в небі України вже влітку 2024 року.
- Українські пілоти закінчили тренування на західних винищувачах F-16. Вони пройшли базову льотну, наземну і мовну підготовку. Далі ця група з десяти українських пілотів відправляється до просунутої льотної підготовки. Нею вже займаються французькі Військово-повітряні сили. А вже після цього наші льотчики займатимуться навчанням на західних винищувачах F-16.