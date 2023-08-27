В Румынии озвучили "последнее препятствие" для обучения украинцев на F-16

Глава правительства Румынии объяснил, когда в его стране начнутся учения украинских пилотов на истребителях F-16. Он рассказал, что этому мешает.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку высказался по поводу старта обучения пилотов Воздушных сил ВСУ. По его словам, вся логистика уже подготовлена.

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Когда начнется обучение на F-16

Глава румынского правительства заявил, что Бухарест ожидает необходимые документы. По словам Чолаку, они позволят начать обучение.

Я ожидаю оформления документов в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие,

– сказал он.

Последние новости об F-16 для Украины

Джозеф Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого он заверил, что США будут быстрее предоставлять разрешения другим странам на передачу F-16. Переговоры американского и украинского лидеров прошли в День Независимости нашего государства.

Ранее Зеленский во время своего традиционного обращения к украинцам заявил, что Соединенные Штаты Америки присоединятся к подготовке наших пилотов и инженеров на F-16. Он анонсировал еще хорошие новости в этом направлении.

Напомним, Амстердам передаст ВСУ почти все свои истребители F-16. Остальные самолеты будут использоваться для подготовки украинских пилотов. Об этом сообщила министер обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.