Почему Запад медлил с решением о F-16 для Украины: объяснение топ-генерала США

Украина с каждым днем все ближе к передаче F-16. Если раньше вопрос предоставления нам истребителей казался нереальным, то сейчас мы видим реальные шаги. Впрочем, следует понимать, почему Запад не торопился.

Пролил свет на этот вопрос глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Он объяснил, почему наши партнеры откровенно медлили с передачей Украине F-16.

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Только F-16 было бы недостаточно для защиты неба

По его словам, многоцелевых истребителей F-16 было бы недостаточно, если мы говорим об обороне воздушного пространства над Украиной. В частности, с учетом того, что Россия, несмотря на огромные потери, все еще преобладает наше государство в количестве воздушных судов.

Топ-генерал отметил, что один из основных вопросов, связанных с предоставлением F-16 Украине, заключается в обеспечении контроля над воздушным пространством.

Самый быстрый и дешевый способ защитить воздушное пространство – делать это из земли и эффективные наземные системы ПВО. Это наиболее эффективный путь помешать россиянам получить преимущество в воздухе, и именно это мы делали,

– подчеркнул Милли.

F-16 слишком дорого обходятся

По его словам, один F-16 обходится в миллиард долларов. Чтобы удержать такое воздушное судно, нужно вложить еще столько же. Милли отметил, что у россиян между тем тысячи самолетов-истребителей четвертого и пятого поколений.

Поэтому, чтобы противостоять им в воздухе, необходимо существенное количество истребителей четвертого и пятого поколений,

– отметил Милли.

В то же время он отметил, что в будущем F-16 будет играть роль в составе Военно-воздушных сил Украины. Впрочем, следует понимать, что значительное количество времени уйдет на развитие воздушных сил, чтобы они были требуемого объема и мощностей.

Заметим, что Великобритания может быть первым государством, которое будет учить украинских пилотов на западных истребителях. Теперь известно, что в планах страны подготовка 20 наших военных.

В издании Foreign Policy отметили, ссылаясь на данные ВВС США, украинские пилоты смогут завершить обучение через четыре месяца. Правда, некоторые эксперты предполагают, что овладение истребителями будет дольше, чем это бывает.