Норвегия готовит для Украины обновленные F-16: летчик-инструктор назвал их преимущества
Норвегия готовится передать Украине истребители F-16 с новейшим вооружением. Они имеют существенные преимущества над предыдущими модификациями этих самолетов.
Это 24 Каналу отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Однако, по его словам, чтобы украинские бойцы могли бить по военным объектам вглубь России с помощью F-16, нужно разрешение стран НАТО, в частности, США.
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Преимущества обновленных F-16
Роман Свитан отметил, что все базовые F-16 примерно одинаковы от Block 20 до Block 70/72. Там есть модификации по двигателям, системам управления, но это примерно тот же самолет.
Отличаются модификации в основном авионикой. То есть системой наведения вооружения, обнаружения и управления тем вооружением, которое новейшее, которое сейчас есть в Норвегии. Там есть возможность примерно до эскадрильи самолетов передать нам новых, уровня блок Block 50/52,
– объяснил он.
Украина может получить до 12 самолетов Block 50/52. Дальность самолетов этой модификации может быть примерно 150 – 180 километров по перехвату, например, ракет AIM-120. Для того, чтобы ее направить, то есть провести целеуказание, для нее должен быть локатор, который на самолете должен видеть примерно 200 километров.
"Также чем новее модификация F-16, тем больше вариантов управления различными видами ракет есть на самом самолете. Летчик может быть интегрирован в общую систему управления и общую систему ПВО, которая включает информацию от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, так называемых летающих радаров системы АВАКС и систем наземного обнаружения", – подчеркнул летчик-инструктор.
То есть начиная от Patriot и заканчивая данными от военных спутников, которые также могут этот самолет оснащать общим фоном информации. Летчик сам будет выбирать, каким оружием, на какую дальность и какую задачу выполнять.
"Пусть этих новейших самолетов будет немного, но по крайней мере по некоторым точечным объектам и вглубь врага, в частности, они могут наносить удар. Но здесь надо понимать, что, наверное, нужно разрешение стран НАТО, в частности, США на работу по глубоким тылам врага. Хорошо, что Норвегия нам позволяет, но только их разрешения здесь будет мало", – добавил военный эксперт.
F-16 для Украины от Норвегии: что известно
- Норвегия в рамках авиационной коалиции готовится передать Украине западные истребители типа F-16. По предварительной информации, страна может предоставить 22 своих самолетов. Как пишут журналисты Nettavisen, 12 из этих самолетов находятся в уже пригодном к использованию состоянии.
- Норвегия получила разрешение от США на поставку Украине 22 истребителей F-16 вместе с двигателями, вспомогательными материалами, инструкторами, запасными частями и другим необходимым оборудованием.
- В публикации конкретных сроков поставки норвежских истребителей в Украину не назвали. Однако ожидается, что эта поставка не состоится до саммита НАТО в Вашингтоне, запланированного на июль 2024 года.
- Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде не ответил, сколько именно самолетов планируется передать Украине, однако отметил, что говорится о "значительном количестве" истребителей.