Основная цель – F-16: Польша не остановится на передаче Украине МиГ-29

Варшава предоставит Киеву истребители МиГ-29, но не собирается на этом останавливаться. Так, для победы над Россией и освобождения наших территорий Украина нуждается в современных истребителях F-16.

Об этом 24 Каналу рассказал польский общественный деятель и ученый Ришард Купидура. Он добавил, что поляки не боятся, что из-за передачи нашему государству истребителей МиГ-29 будет снижен уровень обороноспособности Польши.

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Это только первый шаг, основная цель – F-16

Дело в том, что после 24 февраля 2022 года в Польше начали разрабатывать закон "О защите родины". Он был принят в апреле 2022 года. Закон предусматривает модернизацию польской армии, в частности, закупку новых истребителей.

Следовательно, наши друзья и партнеры могут позволить себе передачу таких самолетов как МиГ-29. Более того, это не окончательная цель, ведь Украине необходимы гораздо более современные самолеты.

То, что Польша передает МиГ-29 – это очень хорошо, поскольку украинские пилоты смогут сразу их освоить и использовать. Однако это только первый шаг. Мы уже знаем как строилась танковая коалиция и помним, что это решение не одного дня, а процесс,

– подчеркнул польский общественный деятель.

По его мнению, аналогично будет формироваться и авиационная коалиция. К сожалению, этот процесс растянут во времени. Кроме того, в США накануне заявили, что решение Польши передать Украине МиГ-29 является ее "суверенным решением" и не побуждает президента Джо Байдена предоставить Украине американские истребители F-16.

Купидура о необходимости передачи Украине F-16: смотрите видео

"Это процесс. Основная цель – это передача Украине F-16", – подчеркнул польский общественный деятель.

Купидура также выразил уверенность в том, что наше государство получит необходимые для победы над Россией современные истребители F-16. Он добавил, что все на Западе происходит путем переговоров.

Почему Украина нуждается именно в F-16

Украина давно хочет получить современные американские самолеты F-16. В Воздушных силах ВСУ объяснили, что эти истребители идеально подходят для нашего государства из-за их многофункциональности – они объединяют функции четырех самолетов, которые находятся на вооружении ВСУ.

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что истребитель F-16 может наносить удары по наземным целям разными типами оружия, а также стать частью противовоздушной обороны Украины.

В издании Air Force Magazine отметили, что F-16 стали эффективными против крылатых ракет, которыми Россия массированно атакует Украину В то же время, благодаря новым радарам истребители смогут отслеживать больше целей на больших дальностях и с большей точностью.