Самолет F-16 – убийца всех кораблей России, – Свитан о важной детали в заявлении Байдена

Союзники приступают к обучению украинских пилотов и готовятся передать самолеты F-16 при условии, что Украина не будет использовать их над территорией России. Однако есть нюанс, которым могут воспользоваться ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не использовать F-16 для продвижения на российскую территорию. Впрочем, большая часть Черного моря принадлежит Украине, поэтому российскому Черноморскому флоту стоит приготовиться. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Черное море это территория Украины

Он отметил, что Украину не интересует территория России и, если мы пообещали, то сдержим обещание. Но в заявлении Байдена есть интересная деталь – украинцы обещают использовать F-16 над своей территорией, что означает также Черное море.

"Самолёт F-16 – это убийца всех кораблей России. Боевой радиус самолета позволяет доставать до любой точки на Черном море, а потому российским военным кораблям стоит убегать. Но большой вопрос, выпустит ли их Эрдоган?", – заявил Свитан.

Роман Свитан о передаче Украине F-16: смотреть видео

Также он не исключил использования авиации против военных объектов в Беларуси и Приднестровье, если они будут предоставлять свою территорию российским войскам.

Учеба играет большую роль

Важно, считает Свитан, чтобы нас учило как можно больше стран, ведь большую роль в этом играет наличие наземных тренажеров. Их вообще в мире немного и у каждой страны есть свои для обучения своих пилотов. Именно поэтому, чтобы научить большое количество пилотов одновременно, нужно применить все имеющиеся тренажеры.

"Летчику, который уже летал на других типах самолетов, гораздо легче и эффективнее научиться на наземном тренажере. То, что нас будут обучать десяток стран – означает, что у нас будет два – три десятка тренажеров. Научиться можно будет и быстрее, чем через 4 месяца", – прокомментировал военный эксперт.

Что известно о передаче Украине F-16