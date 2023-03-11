Будто с "Жигулей" пересесть на Mercedes: сложно ли будет украинским пилотам освоить F-16
Вопрос предоставления западной авиации Украине до сих пор не закрыт. Для Вооруженных Сил Украины оптимальным вариантом было бы получить западные истребители F-16.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. По его словам, украинским пилотам не нужны годы обучения, чтобы овладеть западными самолетами F-16.
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В то же время Харук отметил, что некоторые украинские авиаторы озвучивали очень оптимистичные оценки по переобучению пилотов. По таким прогнозам достаточно 1 месяца для того, чтобы подготовить летчика для управления F-16, и 2 месяцев – для техника.
Сложно ли украинским пилотам будет овладеть F-16
Военный эксперт подчеркнул, что речь идет о специалистах, уже имеющих достаточный опыт работы в авиации.
Он отметил, что западная техника существенно отличается от той, с которой имеют дело украинские военные. К примеру, рабочее место командира танка Leopard 2 отличается от танков Т-64 либо Т-72, так как в западных танках все компьютеризировано.
Но если опытный летчик понимает смысл и принципы боевой работы истребителя, то для него это примерно так, как с "Жигулей" пересесть на Mercedes. Да, надо будет немного поучиться, освоиться,
– подчеркнул Харук.
По словам военного эксперта, у пилотов даже есть специальный термин – "обсидеться в кабине". Когда они переучиваются управлять новым самолетом, садятся в кабину и проводят там определенное время, чтобы освоить расположение всех элементов управления и индикаторов.
Андрей Харук рассказал о преимуществах самолетов F-16: смотрите видео
Факторы, влияющие на подготовку украинских пилотов
Переобучение украинских пилотов и техников, конечно, займет некоторое время. Однако сроки обучения зависят от 2 аспектов.
- Уровень начальной подготовки авиаторов. Харук отметил, что не зря в США начали проверять навыки 2 украинских пилотов, чтобы оценить, сколько времени им понадобится, чтобы научиться летать на F-16.
- Мотивация. Военный эксперт убежден, что украинские летчики настроены как можно скорее освоить новую технику и вступить в бой.
Почему истребители F-16 – лучший вариант для Украины
Харук считает, что именно истребители F-16 являются оптимальным вариантом, который Запад мог бы предоставить Украине. Ведь такие самолеты есть не только в США, но и в Нидерландах, Норвегии и Дании. По словам военного эксперта, последние 2 страны снимают более старые варианты F-16 с вооружения.
Теоретически может сложиться ситуация, когда абстрактная европейская страна объявит о намерениях предоставить Украине 6 – 8 истребителей F-16, которые им не нужны. А США могут сказать: "Хорошо, тогда и мы присоединимся". Таким образом соберется определенный пул,
– сказал Харук.
Он добавил, что не должно возникнуть проблем с логистикой и ремонтом таких самолетов.
"Ремонт F-16 уже отлажен в Польше, непосредственно возле нас. Причем поляки ремонтируют их даже для военно-воздушных сил США. Штатам выгоднее ремонтировать эти самолеты в Европе, чем гонять через океан", – объяснил военный эксперт.
Смогут ли западные истребители базироваться в других странах
Харук подчеркнул, что западные истребители не смогут участвовать в боевых действиях, если будут базироваться в других странах. Это будет нарушением определенных норм международного права.
В отличие от России, в Европе принято считаться с международным правом. Соответственно, эти самолеты будут базироваться в Украине,
– отметил военный эксперт.
Украинская авиация сейчас успешно действует, и россияне не смогли уничтожить все наши аэродромы. Ввиду этого и для F-16 в Украине найдется несколько уголков, где они смогут базироваться и выполнять боевые задания.
Получит ли Украина западные истребители: коротко
- В конце февраля президент США Джо Байден заявил, что сейчас США не будут предоставлять Украине истребители F-16. Байден сказал, что этот вопрос не актуален, и такие самолеты Украине сейчас не нужны.
- В Пентагоне со скептицизмом встретили отказ президента США Джо Байдена передать Украине истребители F-16. Конгресс будет давить на администрацию президента, чтобы таки одобрить передачу современных самолетов.
- Политик из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин считает, что не стоит заострять внимание на самолетах. По его словам, сейчас администрация президента США сфокусировалась на том, как передать Украине больше амуниции, боеприпасов и HIMARS.
- В то же время Рашкин убежден, что Украина получит самолеты F-16 тогда, когда они ей будут нужны.