Будто с "Жигулей" пересесть на Mercedes: сложно ли будет украинским пилотам освоить F-16

Вопрос предоставления западной авиации Украине до сих пор не закрыт. Для Вооруженных Сил Украины оптимальным вариантом было бы получить западные истребители F-16.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. По его словам, украинским пилотам не нужны годы обучения, чтобы овладеть западными самолетами F-16.

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В то же время Харук отметил, что некоторые украинские авиаторы озвучивали очень оптимистичные оценки по переобучению пилотов. По таким прогнозам достаточно 1 месяца для того, чтобы подготовить летчика для управления F-16, и 2 месяцев – для техника.

Сложно ли украинским пилотам будет овладеть F-16

Военный эксперт подчеркнул, что речь идет о специалистах, уже имеющих достаточный опыт работы в авиации.

Он отметил, что западная техника существенно отличается от той, с которой имеют дело украинские военные. К примеру, рабочее место командира танка Leopard 2 отличается от танков Т-64 либо Т-72, так как в западных танках все компьютеризировано.

Но если опытный летчик понимает смысл и принципы боевой работы истребителя, то для него это примерно так, как с "Жигулей" пересесть на Mercedes. Да, надо будет немного поучиться, освоиться,

– подчеркнул Харук.

По словам военного эксперта, у пилотов даже есть специальный термин – "обсидеться в кабине". Когда они переучиваются управлять новым самолетом, садятся в кабину и проводят там определенное время, чтобы освоить расположение всех элементов управления и индикаторов.

Андрей Харук рассказал о преимуществах самолетов F-16: смотрите видео

Факторы, влияющие на подготовку украинских пилотов

Переобучение украинских пилотов и техников, конечно, займет некоторое время. Однако сроки обучения зависят от 2 аспектов.

Уровень начальной подготовки авиаторов. Харук отметил, что не зря в США начали проверять навыки 2 украинских пилотов, чтобы оценить, сколько времени им понадобится, чтобы научиться летать на F-16. Мотивация. Военный эксперт убежден, что украинские летчики настроены как можно скорее освоить новую технику и вступить в бой.

Почему истребители F-16 – лучший вариант для Украины

Харук считает, что именно истребители F-16 являются оптимальным вариантом, который Запад мог бы предоставить Украине. Ведь такие самолеты есть не только в США, но и в Нидерландах, Норвегии и Дании. По словам военного эксперта, последние 2 страны снимают более старые варианты F-16 с вооружения.

Теоретически может сложиться ситуация, когда абстрактная европейская страна объявит о намерениях предоставить Украине 6 – 8 истребителей F-16, которые им не нужны. А США могут сказать: "Хорошо, тогда и мы присоединимся". Таким образом соберется определенный пул,

– сказал Харук.

Он добавил, что не должно возникнуть проблем с логистикой и ремонтом таких самолетов.

"Ремонт F-16 уже отлажен в Польше, непосредственно возле нас. Причем поляки ремонтируют их даже для военно-воздушных сил США. Штатам выгоднее ремонтировать эти самолеты в Европе, чем гонять через океан", – объяснил военный эксперт.

Смогут ли западные истребители базироваться в других странах

Харук подчеркнул, что западные истребители не смогут участвовать в боевых действиях, если будут базироваться в других странах. Это будет нарушением определенных норм международного права.

В отличие от России, в Европе принято считаться с международным правом. Соответственно, эти самолеты будут базироваться в Украине,

– отметил военный эксперт.

Украинская авиация сейчас успешно действует, и россияне не смогли уничтожить все наши аэродромы. Ввиду этого и для F-16 в Украине найдется несколько уголков, где они смогут базироваться и выполнять боевые задания.

Получит ли Украина западные истребители: коротко