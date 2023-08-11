Первые украинские пилоты могут завершить обучение на F-16 не раньше следующего лета, – WP

Украина продолжает давить на весь мир и требует предоставления нам истребителей F-16. Но сначала для этого необходимо, чтобы наши пилоты прошли обучение. И прогнозы здесь не слишком утешительны.

Как отмечают журналисты, первая группа из шести украинских пилотов не овладеет западными истребителями мгновенно. Говорят, что это может произойти разве что летом следующего года. Соответствующие заявления сделали высокопоставленные украинские чиновники и военные.

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В чем состоят трудности

Прежде всего, они связаны с задержками со стороны западных партнеров. Они не способствовали, если не тормозили, реализацию программы обучения для пилотов из Украины.

В WP подчеркивают, что график демонстрирует разрыв между:

сторонниками нашего государства, считающими F-16 частью долгосрочной обороны Украины;

самим Киевом, который "отчаянно требует, чтобы истребители как можно быстрее достигли боевого пространства".

В издании отмечают, что воздушные суда считают критически важными для борьбы с российскими захватчиками.

Изменения происходят, но медленно

Следует понимать, что больше года назад Джо Байден отвергал просьбу Украины предоставить F-16. А уж в мае 2023 года свою позицию он изменил. Более того, заявил, что поддерживает идею обучения украинских пилотов на этих воздушных судах. Да и поддержал передачу самолетов другим государствам.

Собственно, возглавить процесс обучения вызвались Дания и Нидерланды. Это дало надежду, что вскоре эти воздушные суда будут защищать небо над Украиной.

Но есть одно "но". Учебу постоянно переносили. Наконец в августе стало известно, что первые несколько пилотов отправились на овладение F-16. А это значит, что ближайшие полгода думать об этих воздушных судах в небе над Украиной – не получится.

И это существенная проблема. Ведь с помощью F-16 мы могли бы иметь значительное преимущество в небе. Это был бы важный компонент для уничтожения российских ракет, враг выпускаемых ежедневно. А еще с помощью этих самолетов можно было бы ускорить деоккупацию, прикрывая наших защитников с воздуха.

В Украине критикуют промедление

Западных партнеров подверг критике главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он недоволен тем, что союзники выжидают, когда наши военные проведут широкомасштабное контрнаступление без современной военно-воздушной силы. Он отмечал важность F-16, чтобы конкурировать с врагом в воздухе и иметь преимущество.

Обратим внимание, что оккупанты взялись за уничтожение портовой инфраструктуры Украины. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, такими темпами у нас за 2 – 3 месяца не останется вообще портов. Она напомнила, что ВСУ остро нуждаются в F-16. Ими можно будет бить по системам вооружения России и ее кораблям, из которых враг выпускает ракеты.

Михаил Подоляк в эфире телемарафон призвал не торопиться с выводами. По его словам, следует сначала дождаться результатов обучения. После этого будет строиться логистика, чтобы самолеты могли поступать в Украину.

Но я не вижу здесь такого термина, о котором вы говорите (до следующего лета – 24 Канал). Опять же, все эти анонимные источники, комментирующие это… имеют две цели. Первая: это обязательный хайп. Вторая: определенно депрессия,

– подчеркнул он.

Последнее, по мнению Подоляка, должно было бы натолкнуть нас на мысль, как "слить" войну.

В заключение добавим, что в День Воздушных сил ВСУ Владимир Зеленский испытал на себе симулятор F-16. Он не только "полетал" на западном истребителе, но и "попал" в виртуальную цель – Ту-95.