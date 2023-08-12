США будут обучать украинских пилотов на F-16 при одном условии
Источник:Джефф Селдин
Недавно Соединенные Штаты Америки дали зеленый свет для учения украинских пилотов на F-16. Джон Кирби объяснил, при каком условии Вашингтон будет учить наших пилотов.
Позицию координатора Совета национальной безопасности Белого дома написал в твиттере корреспондент "Голоса Америки". Перед этим в США заявляли, что процессом управляют Дания и Нидерланды.
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Что заявил Кирби об обучении на истребителях
США открыты для обучения украинских пилотов, если европейские партнеры не имеют для этого возможности,
– процитировал журналист слова Кирби.
В Белом доме также заверили, что стремятся продвигаться вперед по предоставлению Украине "долгосрочных возможностей".
Кроме того, на брифинге 11 августа координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что до появления реактивных самолетов в Украине и их интеграции в Воздушные силы ВСУ пройдет некоторое время, ведь говорится не только о передаче авиационных платформ, но и о:
- соответствующей подготовке пилотов;
- налаживание усилий по техническому обслуживанию, материально-техническому обеспечению и поддержке.
"Однако президент Байден настроен выполнить это обещание Украине. И в рамках этого мы работаем с нашими европейскими партнерами", – говорил Джон Кирби.
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Последние новости по F-16
- Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила 9 августа, что Джо Байден дал "зеленый свет" относительно начала обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. По ее словам, процессом руководят Дания и Нидерланды.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что "зеленый свет", о котором говорили в Соединенных Штатах, просто "стал еще зеленее". Он объяснил, что есть сдвиг – идут процессы, которые должны пройти, это все формальности.
- 11 августа издание The Washington Post написало, что первая группа из шести украинских пилотов может овладеть западными истребителями не ранее лета следующего года. Об этом издание пишет, ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников и военных.
- По данным иностранных журналистов, график демонстрирует разрыв между сторонниками Украины, считающими F-16 частью долгосрочной обороны ВСУ, и самим Киевом, который "отчаянно требует, чтобы истребители как можно быстрее достигли боевого пространства".
- Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан убежден, что Украина не получит американские истребители в этом году из-за политических процессов внутри США. По его словам, если бы партнеры Киева приняли политическое решение, то самолеты F-16 были бы Украине через две недели. Более того, американские техники и пилоты могли бы подписать контракты с Вооруженными Силами и начать выполнять свою работу.