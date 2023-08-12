США будут обучать украинских пилотов на F-16 при одном условии

Недавно Соединенные Штаты Америки дали зеленый свет для учения украинских пилотов на F-16. Джон Кирби объяснил, при каком условии Вашингтон будет учить наших пилотов.

Позицию координатора Совета национальной безопасности Белого дома написал в твиттере корреспондент "Голоса Америки". Перед этим в США заявляли, что процессом управляют Дания и Нидерланды.

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Что заявил Кирби об обучении на истребителях

США открыты для обучения украинских пилотов, если европейские партнеры не имеют для этого возможности,

– процитировал журналист слова Кирби.

В Белом доме также заверили, что стремятся продвигаться вперед по предоставлению Украине "долгосрочных возможностей".

Кроме того, на брифинге 11 августа координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что до появления реактивных самолетов в Украине и их интеграции в Воздушные силы ВСУ пройдет некоторое время, ведь говорится не только о передаче авиационных платформ, но и о:

соответствующей подготовке пилотов;

налаживание усилий по техническому обслуживанию, материально-техническому обеспечению и поддержке.

"Однако президент Байден настроен выполнить это обещание Украине. И в рамках этого мы работаем с нашими европейскими партнерами", – говорил Джон Кирби.

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