В Варшаве призывают Байдена предоставить Украине истребители F-16: видео

В Польше президента США призывают предоставить Украине истребители F-16. Призывы к Джо Байдену появились на видеоборде в Варшаве.

Следует заметить, что у президента США запланирован визит в Польшу на 20 – 22 февраля. Его ранее подтвердили в Белом доме, информирует 24 Канал.

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Что известно о призывах к президенту США

В Варшаве появился видеоборд с надписью: "Байден, передай F-16 Украине".

Польша призывает Байдена передать Украине истребители F-16: смотрите видео

Акцию организовала общественная инициатива "Евромайдан-Варшава". Она проходит в центре Варшавы – видеоборд появился у кольцевой развязки Романа Дмовского.

Цель активистов – отправить послание президенту США касательно истребителей.

Что известно о F-16 для Украины

Следует отметить, что Джо Байден отказался предоставлять Украине истребители F-16. В частности, 1 февраля 2023 года журналистка спросила его: "Предоставят ли США F-16 для Украины?". Он ответил: "Нет".

Впоследствии такой же ответ журналистам дали представители Белого дома, Госдепа и Совета по нацбезопасности. Мол, им нечего добавить к словам президента.

Уже после этого издание Рolitico писало, что в США пять членов Палаты представителей давят на Байдена относительно истребителей для Украины. Однако по состоянию на 20 февраля, даже после визита президента США в Киев, решение не принято.