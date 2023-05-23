Начались ли обучение украинских пилотов на F-16: в Воздушных силах расставили точки над "і"

В медиапространстве не гаснет ажиотаж вокруг обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Однако в Воздушных силах пока не подтверждают начало учений.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, учения еще не начались, однако продолжается подготовка.

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Продолжается подготовка к учениям

Еще идет процесс подготовки людей к тому, чтобы начать эти учения. Есть передовые группы, уехавшие в страны Европы, которые могут нам предоставить площадки для обучения. Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов, которые уже пилотируют нет еще,

– сообщил Игнат.

Он также добавил, что уже несколько стран согласились обучать украинских пилотов и, собственно, передать Украине F-16. В частности, говорится о США и странах Европы, которые имеют вооруженные самолеты, но хотят перейти на новые типы, более новые F-35.

Поэтому, по словам спикера, эта авиационная коалиция – это чрезвычайные новости. Однако большое количество пилотов нельзя отправить осваивать F-16, "потому что нужно кому-то воевать".

"Таким образом старт дан, решение есть о том, что у Украины будет F-16. Дальше уже технические моменты, процессы", – подчеркнул Игнат.

Кроме того, он добавил, что представители воздушных сил и других структур постоянно находятся на контакте с союзниками Украины. Также изучается момент, когда какие группы поедут на обучение в определенные страны и сколько будет длиться процесс.

Какие страны будут учить украинских пилотов

Напомним, что недавно высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что несколько стран уже начали обучать украинских пилотов управлять F-16.

На уточняющий вопрос журналистов, в каких странах стартовали обучение, Боррель ответил: "Во многих, например, в Польше".

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