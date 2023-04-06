Еще есть процедурные вопросы: в Воздушных силах объяснили, почему США нужно 18 месяцев на передачу F-16

Недавно в Пентагоне заявили, что на доставку F-16 для Украины уйдет 18 месяцев. Это уже прокомментировали в Воздушных силах ВСУ.

Как оказалось, 18 месяцев – это обычный процесс. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник авиации командования Воздушных Сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов, информирует 24 Канал.

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По словам Голубцова, подготовка передачи F-16 Украине требует определенного времени. Он подчеркнул, что не нужно забывать о процедурных вопросах. К примеру, получение разрешения на передачу боевой техники прописано в регламенте несколькими сроками.

Конечно, для США рассмотрение тендерного предложения – это до 4 месяцев. Если это обойти – нужно входить на уровне законодательных органов государства, которое дает опыт,

– отметил генерал.

Также есть процедурные вопросы, связанные с системой правления. Для того, чтобы решение попало на стол парламента, оно должно пройти определенные комитеты, затем нижнюю палату, а затем верхнюю. То есть это – стандартные процедуры.

Голубцов подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день эта процедура ускорилась, и 18 месяцев – это обычный процесс.

"Я думаю, что при достаточной решительности и политической воле, этот срок может быть уменьшен. Но не может быть короче, чем процедура подготовки персонала и инфраструктуры для эксплуатации этих самолетов", – добавил он.

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