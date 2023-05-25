Есть три главных отличия: чем F-16 мощнее любого российского самолета

Вопросы передачи Украине истребителей F-16 постепенно продвигаются. Эти "птички" существенно улучшат возможности Воздушных сил ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, чрезвычайно положительно, что на "Рамштайне-12" подробно обсудили дальнейшее обучение украинских пилотов на F-16.

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Раньше была информация, что украинским пилотам нужно около 4 месяцев для освоения F-16. Гетьман верит, что это время получится несколько короче. Ведь украинским пилотам не нужно учиться заново летать. Они в большинстве своем должны изучить новую приборную доску.

На "Рамштайне" говорили о том, чего мы очень ожидали – обучение пилотов. Надеюсь, что к августу – сентябрю сможем увидеть эти самолеты в небе нашей страны, – подчеркнул Гетман.

В чем F-16 преобладают российские самолеты

Как подчеркнул Гетьман, истребители F-16 значительно лучше российских самолетов. Они имеют важное преимущество в трех компонентах, особенно помогающих в воздушном бою.

Есть три главных составляющих в бою. Насколько самолет малозаметен для врага; насколько легко увидеть врага и прицельная дальность выстрела. В этих трех компонентах F-16 преобладает любой российский самолет,

– заметил Гетьман.

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К примеру, F-16 может видеть на 100 километров дальше, чем радары лучших российских истребителей. Также этот самолет имеет гораздо лучшее вооружение, чем российские аналоги.

F-16 имеет возможность переносить вооружение, которое может условно стрелять на 100 километров дальше, чем эти российские ракеты "воздух-воздух" Р-77. F-16 может выиграть воздушное сражение у любого российского самолета еще до того, как пилот российского самолета поймет, что воздушное сражение происходит,

– рассказал Гетьман.

F-16 для Украины: коротко