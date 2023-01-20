Какие характеристики F-16 усилят ВСУ, если Нидерланды передадут их Украине
Украина стремится получить современные истребители, которые должны усилить противовоздушную оборону. Эксперты сходятся во мнении, что наиболее оптимальным вариантом для Украины являются американские самолеты типа F-15 или F-16. Киев давно заявляет о желании получить F-16, и вот в Нидерландах заявили о готовности передать истребители.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра сообщил, что нидерландское правительство рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если Киев об этом попросит. Он отметил, что у Нидерландов нет никаких табу по передаче истребителей.
К теме "Время – российское оружие": Зеленский призвал передать Украине F-16 во время "Рамштайна"
Украина давно стремится получить истребители, однако передачу современных самолетов усложняют несколько факторов. В частности, логистика, а точнее отсутствие в Украине адаптированных взлетных полос, обучение пилотов, которое занимает время, а также решение союзников.
Если на первые два фактора Украина может влиять и решает проблемы, побороть табу партнеров сложнее. На Западе есть опасения, что передача Украине самолетов – это все еще красная линия, которую нельзя переступать, иначе ответит Кремль. Однако эти опасения уменьшаются на фоне успехов Сил обороны.
24 Канал проанализировал, какие характеристики имеют самолеты F-16, а также как Украина сможет их использовать.
Характеристики и история F-16
Истребители F-16 находятся на вооружении 24 стран мира. По состоянию на 2009 год было построено 4400 таких воздушных судов.
В 2016 году в эксплуатации находилось 2 500 "Файтинг Фелкон". Истребители уже не строятся для ВВС США, однако их производят для экспорта. Самолеты F-16 начали становиться на вооружение ВВС США с 1978 года.
F-16 – это моноплан со средне расположенным крылом и двигателем в хвостовой части фюзеляжа. Фюзеляж типа полумонокок цельнометаллический с однокилевым оперением.
Плавное сопряжение крыла и фюзеляжа позволяет обеспечить создание фюзеляжем дополнительной подъемной силы на больших углах атаки. Конструкция на 78,3% выполнена из алюминиевых сплавов, 4,2% составляют титановые сплавы, 4,2% – углепластик и 3,7% – сталь.
Для обеспечения простоты эксплуатации самолет имеет 228 люков и съемных панелей. Двигатель имеет под фюзеляжный воздухозаборник.
Кабина оборудована регенеративной системой кондиционирования и наддува. Катапультируемое кресло фирмы "Макдоннелл-Дуглас" ACESII обеспечивает покидание самолета на стоянке и в полете при скорости 1100 километров в час на высотах до 15 000 метров. Система управления самолетом – электродистанционная с четырехкратным резервированием.
Распределение количества F-16 по модификациям следующее:
- F-16A/B Block 1/5/10 – 600 единиц,
- F-16A/B Block 15 – 983 единицы,
- F-16A/B Block 20 – 150 единиц,
- F-16C/D Block 25 (с 1984 года) – 244 единицы,
- F-16C/D Block 30/32 – 733 единицы,
- F-16C/D Block 40/42 – 615 единиц,
- F-16C/D Block 50/52 – 830 единиц,
- F-16C/D Block 50/52 Plus – около 300 единиц,
- F-16E/F Block 60 – 80 единиц,
- F-16V Block 70/72 – около 130 единиц заказано
Как писал "Милитарный", в течение своей жизни, уже стоящие на вооружении F-16 получали пакетные программы модернизации. Они назывались Mid-Life Update (MLU).
Первый пакет разработан в начале 90-х годов для того, чтобы подтянуть боевые возможности F-16A/B до уровня F-16C/D Block 50/52, в первую очередь улучшить надежность и ремонтопригодность самолетов.
Первыми покупателями этого набора модернизации выступили Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Португалия. В дальнейшем список стран, модернизирующих свои самолеты согласно разным пакетам, только расширялся.
Начальная модернизация M3 tape охватывала интеграцию Link-16, бомб с GPS коррекцией GBU-30/32, нашлемную систему индикации, модернизацию радара путем установки нового бортового вычислителя.
В дальнейшем стали доступны следующие пакеты модернизации:
- M4 tape – интеграция ракет класса "воздух-воздух" ближнего боя AIM-9X и IRIS-T, продвинутого Link-16, прицельного контейнера SNIPER и повышения его возможностей, обновление прицельной системы для противорадиолокационных ракет HTS.
- M5 tape – интеграция тактических планирующих управляемых авиабомб AGM-154 JSOW, авиабомб с лазерной наводкой EGBU-12, более устойчивых к помехам GPS/ИНС, обновленный Link-16, дополнительные системы коммуникации и вооружений.
- M6 tape – интеграция новой системы "свой-чужой", ракет "воздух-воздух" средней дальности AIM-120D, высокоточных авиабомб GBU-39, GBU-54 JDAM, обновленный Link-16, системы избегания столкновения с землей, улучшенные пилоны BRU-69, обновление определенных систем коммуникации и контроля систем.
- M7 tape – интеграция радара с АФАР AN/APG-83, последние модификации AIM-120D, JASSM-ER, модернизация систем коммуникации и управления.
Сколько стоит F-16
Скорее всего, Украина надеется, что получит современные истребители в качестве военной помощи. "Милитарный" привел ориентировочную стоимость модернизированных F-16 в разных странах мира.
Греция – модернизация 84 единиц F-16 block 30 и block 50 до уровня F-16V Block 70/72, то есть M7 tape пакет по цене 1,5 миллиарда долларов, то есть около 18 миллионов долларов за единицу.
Сингапур – 60 единиц F-16C/D Block 52 и Advanced Block 52 по цене 17 миллионов долларов за единицу за пакет модернизации M7 tape.
Румыния – после получения последнего из 17 F-16A/B Block 20 MLU M5.2R, все они будут модернизированы до уровня M6XR. На модернизацию и логистическую поддержку этого флота уже получено согласие правительства США за 175 миллионов долларов.
Для сравнения ориентировочная стоимость нового самолета F-16V Block 70/72 (у производителя) – 64 миллиона долларов без учета вооружения, подготовки персонала и сопутствующих расходов.
Как отмечает "Милитарный", по цене 20 – 30 миллионов долларов можно купить отремонтированные и модернизированные не до самого высокого уровня самолеты F-16A/B, которым уже около 35 лет.
Сколько времени необходимо для того, чтобы научиться пилотировать F-16
Как пишет Defense Express, US Air Force описал сроки обучения на самолетах F-16. К базовому курсу подготовки будущих пилотов F-16 допускаются пилоты, которые уже прошли шестимесячную подготовку на турбовинтовой Т-6 и семимесячную на реактивном Т-38 Talon, а также 1,5-2 месячную тренировку на AT-38. Последнее, судя по всему, связано уже с получением навыков использования вооружения.
Для украинских пилотов проходить полноценное обучение на тренировочных самолетах Т-6 и Т-38 уже нет необходимости, потому что они предназначены для получения базовых навыков пилотирования вообще. Поэтому можно перейти на обучение F-16.
Учеба на F-16 состоит из 5 последовательных этапов. На первом месяце проходят исключительно академические учения по изучению основных систем F-16 и аварийных процедур.
Затем начинается "переходный этап": обучение на авиасимуляторе, обычно их восемь, охватывающих исключительно получение навыков по пилотированию и действиям в аварийных ситуациях. После этого четыре вылета на двухместном F-16D и первый одноместный на F-16C.
Затем еще 6 вылетов, включая ночные и групповые полеты, а также контрольный, во время которого проверяются все навыки пилотирования. Только после этого пилот получит статус допущенного к пилотированию F-16 в любых погодных условиях.
Боевая подготовка на F-16 предполагает курс "воздух-воздух": 26 вылетов, с отработкой использования вооружения, тактики повторного боя на разных дистанциях, включая ближний маневровый.
Курс "воздух-земля": 26 вылетов, с полетами на сверхмалой высоте, отработка разнообразным вооружением и получение тактических навыков.
Но на этом учения не заканчиваются, поскольку есть еще отдельный месячный курс по уничтожению противовоздушной обороны противника и проходит он исключительно на F-16 Block 50, с применением систем уже исключительно боевого самолета.
Длительность курса пилотирования F-16 составляет девять месяцев. И речь идет о базовой подготовке военных лётчиков.
Курс для украинских пилотов может быть пересмотрен и сокращен. Но, как сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, даже в таком случае речь бы шла о шести месяцах.
Как F-16 могут помочь Украине
F-16 стали эффективны против крылатых ракет, которым Россия массированно атакует Украину, и могут прицелиться в больше целей, чем способны поразить. Об этом сообщало издание Air Force Magazine.
Воздушные Силы США и Northrop Grumman завершили пятилетний процесс модернизации 72 истребителей F-16 для Национальной гвардии США радарами пятого поколения.
Благодаря новым радарам, истребители смогут отслеживать больше целей на больших дальностях и с большей точностью.
По словам подрядчика, новые радары с активной решеткой с электронным сканированием (AESA) созданы на основе радаров, которые Northrop Grumman установила на F-22 и F-35.
Предыдущий радар управления огнем APG-68 F-16 мог отслеживать не больше двух объектов одновременно, а с новым радаром пилот может "прицелиться в больше целей, чем может поразить".
Старые радары также имели "почти нулевые возможности" против крылатых ракет, что было "особо тревожно", учитывая распространение таких ракет в последние годы.
В то же время, эти 72 истребителя F-16 будут не единственными в США, которые получат радары пятого поколения – в ближайшие годы еще сотни самолетов получат комбинированный пакет модернизации, предусматривающий в том числе и установку радаров AESA.
Как быстро можно развернуть эскадрилью F-16 в Украине
Офицер ВС Азербайджана военный аналитик Агиль Рустамадзе в интервью НВ выразил мнение, что при определенных условиях Украина могла бы достаточно быстро развернуть у себя эскадрилью истребителей F-16 в течение трех месяцев на базе гражданского аэропорта и в течение как минимум шести – на базе военного аэродрома.
Прежде всего он замечает, что основная преграда оснащения ПС ВСУ современными самолетами – это отсутствие необходимой инфраструктуры, которая "требует совсем других аэродромов и технических средств".
Хотя министр обороны Алексей Резников летом информировал, что проблема с аэродромной инфраструктурой Воздушных Сил Украины, которая является преградой в получении западных истребителей, может быть решена.
Рустамадзе считает, что ограниченно эти самолеты могут использовать инфраструктуру Польши, а в Украине гражданские аэродромы, которые можно переподготовить в течение 1-3 месяцев.
"С ограничениями, но можно будет использовать гражданский аэропорт, например, в Киеве, чтобы развернуть эскадрилью и начать использовать. Эскадрилья F-16, где каждый самолет будет брать по три ракеты дальностью 250 километров – 36 самолетов взлетает, там около 100 ракет дальностью 250 километров – и вы получите очень мощный ударный кулак", – отметил Рустамадзе.
Для военных аэродромов этот срок увеличивается в три раза – на его подготовку уйдет не менее 6 месяцев.