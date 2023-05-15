Ожидаем судьбоносного решения, – Игнат о F-16 для Украины

Украина до сих пор нуждается в мощных истребителях F-16. Сегодня тема авиации чрезвычайно важна для нашей страны.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует 24 Канал. По его словам, F-16 – выбран не зря.

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Украина ожидает судьбоносного решения по F-16

Как рассказал Игнат, F-16 – это то, что есть в мире сегодня. То, что может нести все типы авиационных средств поражения, необходимые Украине для защиты государства.

Другие типы самолетов – надо ждать очень долгие годы,

– отметил спикер Воздушных сил.

Игнат подчеркнул, что авиационная коалиция может помочь в поставках самолетов F-16. Многие страны уже согласились предоставлять площадки для обучения пилотов и инженеров.

"Ожидаем этого судьбоносного для Украины решения. Само решение нужно для старта обучения людей на этих самолетах", – добавил Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что Украине нужны современные самолеты. Например, F-15 – это лучший по функционалу самолет. Он имеет два двигателя, может взять больше вооружение, имеет больший радиус применения.

Срок, в который смогли бы поставить F-16

Недавно глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что если будет принято решение о передаче F-16 Украине, то на доставку понадобится 18 месяцев.

Остин отметил, что поставки в Украину такого вооружения и проведения учений для украинской армии способны изменить ситуацию на поле боя в ближайшее время.

Таким образом, F-16 считаются самым лучшим вариантом самолетов для Украины. Поэтому сейчас Киев призывает западных партнеров немедленно начать поставки этих истребителей.