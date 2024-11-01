Авиаэксперт объяснил, чем шведские самолеты Gripen лучше F-16

Авиационный парк Сил обороны с недавних пор пополнился наконец истребителями западного образца. Первые F-16 уже выполняют боевые задачи в небе над Украиной. В то же время для более эффективного противостояния российским обстрелам, особенно в прифронтовых городах, пригодились бы и другие западные самолеты.

Речь о шведских истребителях Gripen, характеристики которых с F-16 сравнил для 24 Канала заместитель генерального директора предприятия по производству средств РЭБ, авиаэксперт Анатолий Храпчинский. Он отметил, под разные задачи оптимально использовать различную технику.

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Преимущества Grippen

По словам авиационного эксперта, у шведских истребителей есть ряд преимуществ перед американскими. Прежде всего, из-за особенностей конструкции самолета. Это позволяет Grippen взлетать и садиться в условиях ограниченного пространства.

"Безусловно, Grippen хорош тем, что может взлететь с полосы в 500 метров длиной. Тогда как для загруженного F-16 нужна будет полоса длиной от 800 до 1200 метров", – отметил Храпчинский.

Преимущества F-16

В то же время военный эксперт отметил, что наличие шведских истребителей потребует немецких ракет TAURUS, которые упорно не хочет передавать канцлер Олаф Шольц. Тогда как для американских F-16 оружие необходимой дальнобойности может быть поставлено Силам обороны.

Для самолетов F-16 могут быть ракеты JASSM, которые способны работать на расстояние от 400 до 950 километров. И это могла бы быть как раз та ракета, о которой говорил президент, как о неядерном сдерживании,

– отметил авиаэксперт.

Поэтому, по мнению Анатолия Храпчинского, для выполнения стратегических задач Силами обороны все же эффективнее выглядит истребитель F-16, тогда как для боевых действий на линии соприкосновения Grippen мог бы стать качественным дополнением авиапарка.