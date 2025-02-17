Не только как ПВО: Украина активно использует F-16 для бомбардировки россиян

Уже несколько союзников передали Украине свои F-16. Воздушные силы на этих истребителях успешно атакуют оккупантов на передовой.

В феврале Украина получила очередную партию истребителей F-16. Ее передали Нидерланды. Наши Воздушные силы уже используют эти самолеты для отражения воздушных атак врага. Впрочем, известно, что они выполняют роль не только "летающей ПВО". F-16 успешно бомбят россиян на передовой, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express

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F-16 активно работают на фронте

В сети немало фото, которые свидетельствуют о том, что F-16 используют на фронте. Так, на одном из кадров боевая нагрузка истребителя указывала на то, что он прикрывал ударную группу. Отсутствие на одном из пилонов ракеты "воздух-воздух" AIM-120 свидетельствовала о том, что он провел воздушный бой.

Теперь появилось новое фото с украинским F-16, который наносил высокоточные удары по наземным целям. На это указывает то, что на двух точках подвески расположены держатели BRU-61 с четырьмя бомбами GBU-39/B SDB на каждой.

Справка: SDB весит 129 килограммов, из которых боевой части 93 кг, она использует спутниковую навигацию и инерциальную систему для высокоточного наведения.

Также F-16 имел две AIM-120 для воздушного боя на средних дистанциях на законцовках крыла, две ракеты ближнего боя AIM-9 на внешних подкрыльевых пилонах, восемь уже упомянутых SDB, два топливных бака на 370 галлонов (1400 литров) каждый, а также контейнер AN/ALQ-131.

Справка: AN/ALQ-131 – это комплекс радиоэлектронной борьбы от Northrop Grumman, отвечающий за фиксацию облучения вражеских радаров и создает препятствия их работе в автоматическом режиме. Он обеспечивает противодействие как зенитным ракетным комплексам, так и РЛС самолетов.

Напомним, что СБУ задержала агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар по аэродромам с F-16.