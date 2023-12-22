Россиянам станет опасно: при каких условиях F-16 серьезно изменят ситуацию в воздухе

В Нидерландах сообщили, что готовят к отправке Украине 18 истребителей F-16. Поскольку Россия до сих пор доминирует в воздушном пространстве, новые суда могут изменить ситуацию.

В то же время, не все так легко. Ведь для того чтобы F-16 могли коренным образом изменить ход боевых действий, самих этих истребителей не будет достаточно. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, объяснив, что для этого нужно.

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Главное условие, при котором F-16 изменит ситуацию на фронте

Господство России в воздухе создает немало проблем. Об этом в частности упоминал Валерий Залужный в своей статье для издания The Economist.

Эффективного противодействия российской авиации и управляемым авиабомбам у Украины не было.

"Даже когда по КАБам используют средства радиоэлектронной борьбы, их можно сбить с траектории полета, но она все равно где-то упадет. Если она ориентирована на позицию наших подразделений, то она может упасть в 300 – 500 метрах от них. упадет и что там есть", – объяснил Александр Коваленко.

Лучшее противодействие этому – ракетные комплексы, соответствующая авиация. Но следует также понимать, что помимо F-16 нужна и соответствующая номенклатура ракетного вооружения.

Необходима номенклатура вооружения на те же ракеты AIM120 AMRAAM. Кроме ракет требуется еще поддержка разведывательной авиации дальней радиолокационной разведки и наблюдения, чтобы полностью раскрыть все характеристики как F-16, так и всего ракетного оборудования.

– подчеркнул военный обозреватель.

Именно это определит, удастся ли Украине изменить ситуацию в воздухе, а россиянам станет опасно находиться в 70 – 100 километрах от линии боеприкосновения.

"Если это действительно будет так, то полностью изменит ситуацию в воздушном пространстве над временно оккупированными территориями", – подытожил Коваленко.

Истребители F-16 для Украины: коротко