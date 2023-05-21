Когда Украина может получить F-16: Жданов допустил срок передачи
21 мая 2023, 16:08Читати новину українською
США присоединились к авиационной коалиции. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшие месяцы США и союзники решат, какие страны и сколько истребителей F-16 передадут Украине.
Эти заявления 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что теперь единственный вопрос в сроках передачи самолетов.
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Может быть июнь
"Написано, что в ближайшие месяцы. Это может быть и июнь. Май уже завершается, так что, ближайший месяц – июнь",
– подчеркнул Жданов.
Эта универсальная авиация, считает военный эксперт, может очень сильно изменить баланс огневых возможностей в пользу ВСУ.Важно! Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан подчеркнул, что американские истребители будут передаваться Украине при условии, что ВСУ не будут использовать их для ударов по территории России. В то же время он отметил, когда Украина получает другое оружие от Соединенных Штатов, то она соблюдает соответствующие требования.
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Передача F-16 ВСУ
- Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украине передадут истребители F-16. Ведь механизм обучения на этих самолетах уже разблокировался. Однако сколько именно истребителей предоставят союзники – он сказать не может.
- Президент США Джо Байден заявил, что американские военные будут тренировать украинских пилотов для истребителей четвертого поколения. В частности, F-16. Он отметил, что США это будут делать вместе с партнерами и союзниками. Байден добавил, что в долгосрочной перспективе это усилит способность Украины себя защищать.
- Британский премьер Риши Сунак отметил, что Великобритания начнет обучение украинских пилотов уже этим летом. По его словам, это делают для того, чтобы "поддержать украинские военно-воздушные силы тем, что им нужно для будущего".