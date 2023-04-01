Как выглядело бы контрнаступление ВСУ с F-16: военный эксперт назвал главные преимущества

Украине нужны западные истребители F-16. Они бы существенно усилили возможности Вооруженных Сил для контрнаступательной операции.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его мнению, если бы Украина получила F-16, то контрнаступательная операция ВСУ была бы похожа на "Бурю в пустыне" или миротворческую операцию на Балканах в 1990-х.

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Как Украине помогли бы истребители F-16

Как отметил Крамаров, прежде всего штурмовые действия стартовали бы с активной работы авиации. Началось бы все с уничтожения вражеских систем ПВО благодаря противорадиолокационным ракетам HARM. Если в автономном режиме с МиГ-29 ее дальность – до 90 км, то с F-16 ее можно было бы запускать на расстояние до 180 км.

После этого началась бы активная работа авиации с помощью ракет "воздух – поверхность" по уничтожению скоплений врага, командных пунктов, логистических узлов, размещению техники и т.д. Самое важное, что при наличии соответствующего вооружения можно было бы работать по всей временно оккупированной территории.

Также Воздушные силы начали бы активно "подавлять" тактическую авиацию врага. Ведь можно было бы гораздо дальше сканировать воздушное пространство и использовать более совершенные виды ракет.

Каким было бы контрнаступление ВСУ, если бы удалось получить F-16 – Крамаров: смотрите видео

В общем, это были бы очень массированные вылеты. Если ежедневно сейчас происходит около 20 боевых вылетов, то эта цифра выросла бы более чем в 5 раз. Более 100 вылетов. Постоянная отработка в течение одно – двух недель позиций врага. Но так же важно получить не только самолеты, но и вооружение, которое он может нести. Там более 105 различных единиц оружия,

– заметил Крамаров.

Наличие F-16 позволит сохранить жизнь и силы украинских военных. А также поможет меньше нагружать бронетехнику и артиллерию. Он сравнил один самолет F-16 с нужным вооружением с 4 – 5 системами HIMARS.

Украина может получить самолеты F-16: коротко