Могут не заходить в зону поражения, – Игнат опроверг басни, что якобы Россия сможет сбивать F-16

Есть "басни", что Украине пока не передали истребители F-16, ведь они будут уязвимы на фронте от российской ПВО. Это совсем не так.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, нужно тщательно фильтровать информацию, которую подают разные СМИ от так называемых "источников".

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Действительно ли российская ПВО может сбить F-16

Как отметил Игнат, конечно, не стоит недооценивать российскую ПВО. Она действительно достаточно мощная и агрессивная. Однако истребители F-16 имеют свои преимущества, которые помогут избежать встречи с ПВО России.

Эти басни, которые распространяют разные источники… С одной стороны, это басни. С другой стороны, надо понимать, что ПВО России достаточно агрессивное и мощное. Но кто сказал, что F-16 должны входить в зону поражения их ПВО?

– заметил Игнат.

Кроме того, не стоит говорить, что F-16 будут уязвимы на аэродромах. Прошло уже почти полтора года полномасштабной войны – и украинская авиация до сих пор работает. А истребители F-16 помогут уничтожать оккупантов еще эффективнее.

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В российских оккупантов также есть мощная авиация. К примеру, истребитель Су-35. На нем можно использовать ракеты класса "воздух – воздух" Р-37, которые являются достаточно мощным дальнобойным оружием. Украинские пилоты рассказывали, что она способна лететь на расстояние более 200 километров.

Нельзя говорить, что Су-35 – плохой самолет. Это – хороший самолет. Но все западное вооружение имеет преимущество над российским. Это подтверждено в данной войне. Хотя F-16 – 70-х годов разработка, но, как и Patriot, они были модернизированы новейшими средствами,

– заметил Игнат.

F-16 для Украины: коротко