Россиянам станет трудно: как самолеты F-16 могут использовать на разных участках фронта

Украина ожидает получения западных истребителей F-16 уже в ближайшее время. Стоит понимать, что это многоцелевой самолет, который может выполнять множество задач.

Самолеты F-16 будут работать совместно с самолетами-разведчиками других стран. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что возможности истребителей будут отличаться на разных направлениях.

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Где могут использовать F-16

"На Юге и в Крыму россиянам будет трудновато, потому что в этих локациях могут достаточно свободно работать западные самолеты ДРЛС, то есть не только те, которые нам передали, но и из воздушного пространства Румынии, Болгарии", – рассказал Александр Коваленко.

Стоит понимать, что над Черным морем работают самолеты-разведчики, которые значительно расширяют ударные возможности F-16. К тому же все будет зависеть от оружия, которое получит Украина.

Например, можно говорить об использовании ракет типа AIM-120 AMRAAM для уничтожения любых воздушных целей на глубину более 100 километров. Или о применении ракетного комплекса AGM-158 JASSM, который имеет такие же возможность уничтожения объектов как Storm Shadow/SCALP-EG. Практически говорится о дозвуковой крылатой ракете авиационного базирования.

Использование и наведение будет упрощено именно благодаря полной совместимости самолетов F-16 с самолетами ДРЛС, которые будут действовать на Юге,

– отметил Коваленко.

Об использовании истребителей на Востоке, то там действительно возникают определенные вопросы. Ведь для этого придется использовать не безопасное пространство Румынии или Болгарии, а воздушное пространство Украины.

Все будет зависеть от того, каким будет буфер безопасности для F-16 и какая глубина на оккупированных территориях Востока или в России будет максимально благоприятной, чтобы истребитель мог безопасно выполнять свои боевые задачи.

Но, конечно, риск будет расти именно во время работы F-16 по восточной линии боестолкновения или по северо-восточным границам,

– добавил Коваленко.

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