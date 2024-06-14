Россиянам станет трудно: как самолеты F-16 могут использовать на разных участках фронта
Украина ожидает получения западных истребителей F-16 уже в ближайшее время. Стоит понимать, что это многоцелевой самолет, который может выполнять множество задач.
Самолеты F-16 будут работать совместно с самолетами-разведчиками других стран. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что возможности истребителей будут отличаться на разных направлениях.
К теме "Законные цели": в России угрожают бить по истребителям F-16 за пределами Украины
Где могут использовать F-16
"На Юге и в Крыму россиянам будет трудновато, потому что в этих локациях могут достаточно свободно работать западные самолеты ДРЛС, то есть не только те, которые нам передали, но и из воздушного пространства Румынии, Болгарии", – рассказал Александр Коваленко.
Стоит понимать, что над Черным морем работают самолеты-разведчики, которые значительно расширяют ударные возможности F-16. К тому же все будет зависеть от оружия, которое получит Украина.
Например, можно говорить об использовании ракет типа AIM-120 AMRAAM для уничтожения любых воздушных целей на глубину более 100 километров. Или о применении ракетного комплекса AGM-158 JASSM, который имеет такие же возможность уничтожения объектов как Storm Shadow/SCALP-EG. Практически говорится о дозвуковой крылатой ракете авиационного базирования.
Использование и наведение будет упрощено именно благодаря полной совместимости самолетов F-16 с самолетами ДРЛС, которые будут действовать на Юге,
– отметил Коваленко.
Об использовании истребителей на Востоке, то там действительно возникают определенные вопросы. Ведь для этого придется использовать не безопасное пространство Румынии или Болгарии, а воздушное пространство Украины.
Все будет зависеть от того, каким будет буфер безопасности для F-16 и какая глубина на оккупированных территориях Востока или в России будет максимально благоприятной, чтобы истребитель мог безопасно выполнять свои боевые задачи.
Но, конечно, риск будет расти именно во время работы F-16 по восточной линии боестолкновения или по северо-восточным границам,
– добавил Коваленко.
F-16 для Украины: последние новости
- Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые самолеты поступят в Украину уже этим летом. Нидерланды начнут этот процесс вместе с Данией. Она сообщила, что дает разрешение бить по территории России с этих истребителей. Министр отметила, что это право на самооборону, которое предусмотрено Уставом ООН.
- Кайса Оллонгрен добавила, что только Вооруженные Силы Украины могут решать, как использовать самолеты. По ее словам, если не предоставить разрешения бить по России, это означает, что Украина воюет "с одной связанной рукой". Единственное условие от Нидерландов – соблюдать международное гуманитарное право.
- В Воздушных силах сообщили, что часть истребителей F-16 будет храниться за пределами Украины. Говорится об иностранных авиабазах. Это нужно, чтобы Россия не смогла их атаковать. Также эти самолеты могут стать резервом для замены неисправных. Определенное количество останется за рубежом, чтобы наши пилоты могли там на них учиться.