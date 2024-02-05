Будут еще приятные бонусы, – Данилов о дополнительных F-16 от Нидерландов

Нидерланды готовы передать Украине еще 6 дополнительных истребителей F-16. Кроме того, в направлении самолетов могут быть дополнительные бонусы.

Об этом 24 Каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что подготовка украинских пилотов продолжается согласно плану. Он убежден в том, что американские истребители будут защищать украинское небо и уничтожать врага. К слову, в целом Украина получит от Нидерландов 24 самолета.

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"По плану продолжается подготовка наших пилотов. К тому, я думаю, что будут еще определенные такие дополнительные бонусы. То, что касается именно этого направления – направления самолетов. Давайте дождемся", – сказал Данилов.

Подготовка продолжается

Секретарь СНБО добавил, что инфраструктура для F-16 готовится. В этом максимально помогают партнеры Украины.

По словам Данилова, есть ответственные группы, которые очень плодотворно работают над этим вопросом. Сейчас все идет согласно графику и плану.

Все – комплексная работа. Техника не простая, сложная. Тот план, который есть, его понимают военные, высшее военно-политическое руководство нашей страны. Он сейчас в работе,

– подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

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