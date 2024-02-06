F-16 от Нидерландов: Свитан предположил, где партнеры взяли еще 6 самолетов

Нидерланды передадут Украине на 6 истребителей F-16 больше, чем планировалось. Есть надежда, что можно ожидать такие же позитивные новости и от других международных партнеров.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что украинские пилоты продолжают учиться на F-16.

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Где Нидерланды нашли дополнительные самолеты

Как отметил Свитан, Нидерланды планируют передать 2 эскадрильи самолетов – это 24 истребителя. А в целом было бы оптимально, если бы Украина имела около 40 – 50 самолетов, на которых можно выполнять боевые задачи. Есть надежда, что международные партнеры смогут обеспечить такое количество.

Известно, что Нидерланды получат современные F-35 на замену собственным F-16. Вероятно, они вычислили собственные возможности и потребности – и решили передать Украине дополнительные истребители.

Там идет замещение. Они получают F-35 – и определенное количество F-16 могут выделить нам. Не исключено, если Нидерланды получат больше F-35, то и мы получим больше F-16 от них. Другие страны также могут такое сделать,

– сказал Свитан.

F-16 для Украины: коротко