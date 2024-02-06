Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що українські пілоти продовжують навчатися на F-16.

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Де Нідерланди знайшли додаткові літаки

Як наголосив Світан, Нідерланди планують передати 2 ескадрильї літаків – це 24 винищувачі. А загалом було б оптимально, якби Україна мала близько 40 – 50 літаків, на яких можна виконувати бойові завдання. Є сподівання, що міжнародні партнери зможуть забезпечити таку кількість.

Відомо, що Нідерланди отримають сучасні F-35 на заміну власним F-16. Ймовірно, вони вирахували власні можливості та потреби – і вирішили передати Україні додаткові винищувачі.

Там іде заміщення. Вони отримують F-35 – і певну кількість F-16 можуть виділити нам. Не виключено, якщо Нідерланди отримають більше F-35, то і ми отримаємо більше F-16 від них. Інші країни також можуть таке зробити,

– сказав Світан.

F-16 для України: коротко