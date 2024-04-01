Мы выберем то, что вам нужно, – американский пилот об оружии для F-16

Западные истребители уже вскоре могут появиться в Украине. Учитывая это, не прекращаются разговоры о сферах использования самолетов, а также о вооружении, которое поступит вместе с ними.

Американский пилот F-16 Дэн Хэмптон рассказал 24 Каналу, что ему не известно, какое оружие получит Украина вместе с самолетами. Но, если будут правильные средства, то деоккупация различных регионов, в частности, Крыма – вполне возможна.

К теме Существенно повлияют на фронт: авиаэксперт сказал, какую важную миссию будут выполнять F-16

Помогут ли F-16 в освобождении Крыма

Есть средства поражения, которые можно использовать с большого расстояния. Также есть оружие, которое не менее эффективно, когда действует вблизи. По словам американского пилота, если говорим о Крымском полуострове, то есть несколько способов усложнить пребывание там оккупантов. Об этом знают как украинцы, так и россияне.

Самолет F-16 способен поразить немало целей, которые нужны Украине, но также надо контролировать небо над зоной боевых действий. Это означает преимущество в воздухе, то есть потребность сбивать российские самолеты МиГ и Су.

Какое оружие может нести F-16

Например, для поражения целей на земле есть крылатые авиационные бомбы, ракеты класса "воздух – земля", есть много планерного оружия. Также оружие, которое имеет двигатели и различные типы наведения, которые можно использовать, учитывая среду и цель.

Поэтому все зависит от цели, от того, что хотим уничтожить, так выбираем лучшее оружие. Также надо учитывать местность, время суток, угрозы, которые могут появиться. Есть из чего выбрать, поэтому я не сомневаюсь, что мы выберем то, что вам нужно,

– заметил американский пилот F-16.

Что самое сложное в освоении самолета

В целом управление всеми системами истребителя – дело нелегкое. Также надо учитывать тот факт, что американские пилоты с самого начала учились на западных самолетах, поэтому у них нет сложившихся привычек, которые надо забыть.

Украинские пилоты, которые проходят подготовку здесь и в других местах, – очень крутые. И я не сомневаюсь, судя по тому, что слышу, что у них все хорошо. Но им пришлось забыть о некоторых привычках, которые они сформировали еще во время полетов на МиГ или Су, и научиться управлению на F-16,

– подчеркнул Дэн Хэмптон.

Он добавил, что не стоит вдаваться в конкретику, потому что россияне также могут это узнать. Однако говорится вовсе не о вещах, с которыми могут возникнуть проблемы в украинских пилотов. Если их хорошо проинструктируют, а так и есть, то потом пилоты вернут в Украину и смогут научить следующее поколение.

Вместе со всем этим приходит тактика и другие вещи, которые пилоты изучают в сочетании с оружием и самолетом,

– добавил Дэн Хэмптон.

Самолеты F-16 вскоре будут в Украине: последние новости