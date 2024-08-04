Вряд ли для Крымского направления: как ВСУ могут применять первые партии F-16

Недавно в СМИ появилась информация, что в Украину прибыли первые истребители F-16. Первые партии вряд ли будут применяться для деоккупации Крыма.

Сейчас первоочередная задача F-16 – усиление противовоздушной обороны, их применение для сбития воздушных целей. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Андрей Крамаров.

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"На данный момент говорить о применении F-16 по территории Крыма – абсурд. Сейчас первоочередная задача F-16 – усиление противовоздушной обороны, применение для сбития воздушных целей. Теоретически это крылатые ракеты. Также должны сбивать такие цели, как "Шахеды", – считает он.

Применение самолетов F-16

Андрей Крамаров предположил, что после наращивания количества F-16 ВСУ также получат возможность их применения в прифронтовой зоне. Это противодействие российской тактической авиации, прежде всего – сброса управляемых авиабомб.

Мы и сейчас используем те же бомбы JDAM или HAMMER с наших самолетов МиГ-29, Су-27. Но F-16 позволят их использовать более эффективно,

– подчеркнул он.

Также истребители можно применять для ударов вглубь России, если США согласятся предоставить Украине ракеты AGM-158 JASSM. Это американский аналог ракет Storm Shadow, SCALP-EG, которые уже есть у украинских военных. Но ракета США используется именно с платформы F-16.

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"Это также крылатая ракета, которая имеет дальность до тысячи километров. Мы можем наносить серьезные поражения и по территории временно оккупированного Крыма, по всем временно оккупированным территориям Украины. Надеемся, нам предоставят и разрешение бить по военным объектам вглубь России", – сказал военный эксперт.

Что известно о первых F-16

Западные СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что первая партия истребителей F-16 уже прибыла в Украину. В материале напомнили, что конечным сроком для передачи военных самолетов был конец июля, и это обещание якобы было соблюдено.

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что такие публикации – это не более, чем информационные спекуляции в соцсетях. Он заверил, что Украина не будет комментировать наличие F-16. По его словам, во время войны это не нужно озвучивать.