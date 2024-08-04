Зараз першочергове завдання F-16 – посилення протиповітряної оборони, їхнє застосування для збиття повітряних цілей. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Андрій Крамаров.

До теми Перші винищувачі F-16 уже в Україні: які їх основні характеристики

"На цей момент казати про застосування F-16 по території Криму – абсурд. Зараз першочергове завдання F-16 – посилення протиповітряної оборони, застосування для збиття повітряних цілей. Теоретично це крилаті ракети. Також має збивати такі цілі, як "Шахеди", – вважає він.

Застосування літаків F-16

Андрій Крамаров припустив, що після нарощення кількості F-16 ЗСУ також отримають можливість їхнього застосування у прифронтовій зоні. Це протидія російській тактичній авіації, насамперед – скидання керованих авіабомб.

Ми й зараз використовуємо ті ж бомби JDAM чи HAMMER з наших літаків МіГ-29, Су-27. Але F-16 дозволять їх використовувати більш ефективно,

– підкреслив він.

Також винищувачі можна застосовувати щодо ударів вглиб Росії, якщо США погодяться надати Україні ракети AGM-158 JASSM. Це американський аналог ракет Storm Shadow, SCALP-EG, які вже є в українських військових. Але ракета США використовується саме з платформи F-16.

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"Це також крилата ракета, яка має дальність до тисячі кілометрів. Ми можемо завдавати серйозних уражень і по території тимчасово окупованого Криму, по всіх тимчасово окупованих територіях України. Сподіваємось, нам нададуть і дозвіл бити по військових об’єктах вглиб Росії", – сказав військовий експерт.

Що відомо про перші F-16

Західні ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили, що перша партія винищувачів F-16 уже прибула в Україну. У матеріалі нагадали, що кінцевим терміном для передачі військових літаків був кінець липня, і ця обіцянка нібито була дотримана.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що такі публікації – це не більше, ніж інформаційні спекуляції у соцмережах. Він запевнив, що Україна не буде коментувати наявність F-16. За його словами, під час війни це не потрібно озвучувати.