Есть важные предпосылки: каким будет воздушный бой между F-16 и российским истребителем

Для Украины сверхважно получить западную авиацию. Она поможет бороться не только с вражескими самолетами. Однако есть ряд факторов, которые определяют эффективность применения F-16.

Но для Украины прежде всего важно получить западные истребители. Вопросы, касающиеся их применения, к этому времени уже должны были бы выяснить. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Давид Гендельман – военный эксперт из Израиля.

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Как F-16 будут бороться с вражеской авиацией

Воздушные силы ВСУ значительно усилятся после того, как в Украину поступят первые истребители F-16. Они смогут эффективнее противодействовать российским самолетам.

Они могут противодействовать бомбардировщикам, но противодействие тем же Су-35 – это проблематичнее. Для них нужны ракеты "воздух – воздух" на большую дистанцию и самое главное – радар должен действовать на большую дистанцию. Это еще зависит от союзников и можно ли получить целеуказания от других средств, чтобы F-16 мог пользоваться не только своими радарами,

– объяснил Давид Гендельман.

Это тема, которую украинское командование, вероятнее всего, уже долгое время обсуждает с западными союзниками. При активном применении F-16 действительно одним из ключевых вопросов является то, как истребители смогут получать целеуказания, потому что сами его радары могут быть недостаточно эффективными.

"Кроме воздушных "дуэлей", F-16 также могут нести ракеты "воздух – земля", в дополнение к тем, которые ВСУ уже используют. От них может быть дополнительная польза. Но все это упирается в количество", – подчеркнул Гендельман.

Важно, конечно, и когда истребители предоставят Украине. Однако это уже упирается в сроки обучения пилотов и подготовки соответствующей инфраструктуры.

Второе дыхание для ВСУ

Украина должна получить около 60 истребителей F-16. Однако такая поставка точно не будет одномоментной.

Для начала получить хотя бы эскадрилью, то есть 12 самолетов или 24 самолета, потому что эскадрильи бывают разными. Меньше эскадрильи – ничего не изменит. Хотя только одна – тоже не приведет к какому-то системному эффекту, но это хорошее начало,

– заверил Давид Гельдман.

Однако следует также понимать, что наибольшая польза от F-16 не так в их технических характеристиках, или в том, какую конкретно номенклатуру вооружения передадут Украине. Хотя и это, очевидно, очень важные факторы.

"Начало поставки западных самолетов даст второе дыхание украинской авиации. Понятно, что часть самолетов теряется – или на фронте, или по техническим причинам. Рано или поздно они закончатся, поэтому без западной авиации – перспективы не очень долгие", – отметил военный эксперт.

Конечно, дальше нужно учитывать то, какие ракеты и средства передадут нашему государству вместе с самолетами.

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