В США восторженно оценили работу украинца, который на F-16 уничтожил 6 ракет

13 декабря во время массированной атаки украинский пилот на F-16 четырьмя ракетами уничтожил 6 российских крылатых ракет. Впервые в истории американский истребитель сбил такое количество целей за один вылет.

Известно, что две цели летчик сбил авиационной пушкой, что гораздо сложнее. Западные авиаэксперты прокомментировали работу украинца, передает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Что сказали в США о достижении украинца

Полковник Джон Уэнейбл, 25-летний ветеран ВВС США и бывший пилот F-16, подчеркнул, что украинский пилот продемонстрировал чрезвычайное мастерство во время сбития российских ракет. Военный отметил, что украинцу удалось уничтожить вражеские цели, не получив ранений и не повредив самолет. Это "много говорит о его навыках".

Уэнейбла особенно поразил тот факт, что пилот сумел сбить еще две ракеты из авиационной пушки. Для этого летчику пришлось приблизиться к цели на опасное расстояние. Существовал большой риск поражения судна осколками ракеты.

Генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис, бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инвестиций в оборону, отметил, что "поражение двух крылатых ракет из авиационной пушки является достаточно впечатляющим".

Марк Канчиан, старший советник Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований, заявил, что Украина сталкивается с угрозами, которых не испытывали западные пилоты.

"Никто не сталкивался с таким количеством ракет одновременно, как украинцы", – сказал он. По его словам, американские и западные пилоты сталкивались только с одной или двумя приближающимися ракетами одновременно.

Напомним, что во время массированной атаки 13 декабря украинские силы ПВО сбили 81 из 93 российских ракет, в частности 11 крылатых ракет уничтожили F-16.