В Пентагоне рассказали, передадут ли F-16 к контрнаступлению ВСУ
В Минобороны США прокомментировали сроки передачи Украине истребителей F-16. Там отметили, что самолеты не релевантны будущему контрнаступлению.
То есть их не планируют передать Вооруженным Силам Украины к предстоящему контрнаступлению. Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер на брифинге объяснил позицию США, сообщает 24 Канал.
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Когда США передадут Украине истребители
Снабжение F-16 для Украины относится к долгосрочным договоренностям. Эти F-16 не будут релевантными для предстоящего контрнаступления,
– заявил Патрик Райдер.
Он пояснил, что Соединенные Штаты рассчитывают на начало обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в ближайшие недели или месяцы.
Стоит отметить, что в Белом доме ранее объясняли, что в ближайшие месяцы США вместе с союзниками будут работать, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты, кто будет их доставлять и в каком количестве.
Последние заявления о F-16
- Советник министра обороны Юрий Сак заявил в интервью иностранным журналистам, что "Нидерланды находятся в положении, чтобы стать первой страной, которая подарит истребители ".
- Советник Алексея Резникова пояснил, что Нидерланды используют 24 истребителя F-16, которые "готовы к оперативному развертыванию" и будут использоваться до середины 2024 года.
- Кроме того, у страны еще 18 истребителей, которые "больше не используются в боевых действиях" и "также могут быть переданы в другое место назначения". Из этих 18 есть 12, передачу которых частной компании отложили.
- Ранее Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже проходят обучение в Польше. Тем не менее Варшава эту информацию опровергла, однако заверила, что они уже готовы к обучению наших пилотов.