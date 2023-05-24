В Пентагоне рассказали, передадут ли F-16 к контрнаступлению ВСУ

В Минобороны США прокомментировали сроки передачи Украине истребителей F-16. Там отметили, что самолеты не релевантны будущему контрнаступлению.

То есть их не планируют передать Вооруженным Силам Украины к предстоящему контрнаступлению. Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер на брифинге объяснил позицию США, сообщает 24 Канал.

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Когда США передадут Украине истребители

Снабжение F-16 для Украины относится к долгосрочным договоренностям. Эти F-16 не будут релевантными для предстоящего контрнаступления,

– заявил Патрик Райдер.

Он пояснил, что Соединенные Штаты рассчитывают на начало обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в ближайшие недели или месяцы.

Стоит отметить, что в Белом доме ранее объясняли, что в ближайшие месяцы США вместе с союзниками будут работать, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты, кто будет их доставлять и в каком количестве.

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