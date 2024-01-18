Основные для нас F-16, – летчик-инструктор сказал, как могут помочь Gripen

Швеция не исключает предоставление Украине самолетов Gripen. Для нас лучше получить один вариант истребителей, а именно – F-16, но свою роль могут сыграть и шведские самолеты.

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, как могут дополнять друг друга истребители F-16 и Gripen.

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Почему Украине нужны именно F-16

Летчик-инструктор отметил, что F-16 и Gripen являются самолетами одного класса. Это многофункциональные платформы, которые могут выполнять практически весь спектр задач – перехват, воздушный бой и работу по земле в качестве бомбардировщика и штурмовика, поддерживая пехоту.

Оптимальная база, конечно, это F-16,

– подчеркнул Свитан.

Он заметил, что чем меньше классов самолетов – тем лучше. Поэтому лучше рассматривать только один вариант, а именно – истребители F-16. Они хороши тем, что могут выполнять любую задачу, кроме транспортной, связанной с большой вместимостью.

Как могут помочь самолеты Gripen

Свитан объяснил, что истребители Gripen могут помочь нам в краткосрочной перспективе. То есть когда у нас недостаточное количество самолетов по разным причинам.

По его словам, они немного ниже по классу, чем F-16. Могут нести несколько меньшее вооружение, а локаторы и авионика примерно на уровне базовых моделей F-16.

Самолеты Gripen тоже могут выполнять практически весь спектр задач, что и F-16. И даже несколько шире,

– сказал летчик-инструктор.

Он пояснил, что шведские истребители могут использовать некоторое европейское авиационное вооружение. Так что F-16 и Gripen будут дополнять друг друга, поскольку могут нести разное вооружение.

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