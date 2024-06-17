Может ли Россия сорвать передачу F-16: ответ Воздушных Сил

Уже вскоре Украина получит первую партию истребителей F-16. В Воздушных Силах объяснили, может ли Кремль путем воздушных ударов сорвать передачу этих самолетов.

Россия уже давно пытается атаковать украинскую авиационную инфраструктуру. В частности, часто враг нацеливает свои ракеты и дроны на Староконстантинов, где расположен военный аэродром. Может ли Москва помешать поставке F-16, в эфире телемарафона ответил представитель Воздушных Сил Илья Евлаш, передает 24 Канал.

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Кремль точно откроет охоту

По словам Евлаша, уже принимаются и проводятся все необходимые меры, направленные на то, чтобы обеспечить эффективную работу F-16 и их размещение на территории Украины.

Военный отмечает, что, мол, определенная вещь, Россия будет охотиться за этими самолетами.

"О том, что врагу удастся там что-то очень сильно сорвать, об этом говорить не приходится", – отметил спикер.

Евлаш подчеркнул, что противник и сейчас активно пытается атаковать украинские аэродромы. Несмотря на это, наша авиация продолжает выполнять задачи и достаточно успешно.

Отдельно спикер отметил, что истребители будут поставлять Украине частично. Для того, чтобы эффективно выполнять задачи различной сложности, Воздушные силы нуждаются в большом количестве таких самолетов.

Напомним, что во время Саммита мира президент Зеленский разговаривал с премьером Дании. И заверила украинского лидера, что первые F-16 поступят в ближайшее время. Предполагаются, что это будет шесть воздушных судов.

Ранее глава государства рассказал, что для паритета в небе Украине нужно более 100 F-16. Именно такое количество может противостоять 300 самолетам россиян, которые те держат вдоль линии фронта и на оккупированных территориях.

Сейчас передать Украине F-16 обязались четыре страны – Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания.