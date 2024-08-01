Могли ли F-16 уже работать в украинском небе: военная сводка от Свитана

Украинские силы обороны ждут обещанную от союзников западную авиацию. Хотя точная дата и количество получения еще не известны, появились сообщения, что истребители уже могут быть в Украине.

Могут ли F-16 работать на линии боевого соприкосновения в ежедневной сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Смотрите также Есть ли еще признаки, что первые F-16 действительно уже в Украине: в Defense Express дали ответ

F-16 уже в Украине?

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что первые самолеты F-16 уже в небе Украины.

Впрочем, некоторые аналитики заявляют, что эти истребители и раньше работали как часть противовоздушной обороны Украины.

Свитан пояснил, что подобный сценарий мог бы быть реализован, если F-16 базировались на территории соседних стран-союзниц, и поднимались в воздух над Украиной для выполнения определенных задач.

В принципе наши пилоты были готовы к этому уже с весны 2024 года,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Однако нужно различать понятие работы в украинском небе, базирования в Украине и выполнения боевых задач. Ведь то, что самолеты могут территориально уже располагаться на украинских аэродромах – не означает, что они работают как боевые машины.

Точно можно сказать, что в течение августа уже F-16 будут работать с украинских баз,

– резюмировал полковник ВСУ в запасе.

Удары по России

, что украинское военно-политическое руководство пока не подтверждало получение самолетов F-16.

За прошедшие сутки произошло попадание в склад вражеских боеприпасов и в место базирования техники в Курской области.

Пока Украина получила разрешение от союзников бить по территории России на расстояние 80 километров от границы ракетами М31. Подавляющее большинство военных мощностей врага уже расположена за этой дальностью, следовательно украинские силы обороны должны использовать другие способы противодействия.

К таким объектам достают наши "Нептуны". Вероятно, была поставлена задача для Военно-морских сил – перебросить хотя бы одну пусковую установку "Нептун" на это направление. И наши ракеты, которые мы могли использовать по-другому, тратим на те цели, которые могли бы отработать с ATACMS, если бы имели такое разрешение,

– подчеркнул Свитан.

Уничтожение Ми-8

В 30 километрах от линии боевого соприкосновения, возле Донецка был ликвидирован вертолет Ми-8.

Существует несколько версий его уничтожения. Самый вероятный, по словам Свитана, это дружественный огонь. Ведь не было подтверждений уничтожения от украинского Генштаба.

Сейчас на востоке очень большая интенсивность полетов, россияне используют большое количество советской авиации. Они идут на малых высотах, и зенитно-ракетные комплексы могут без проблем по ним отработать,

– добавил военный аналитик.

Также украинские силы обороны могли отработать по судну беспилотниками. Сейчас появились дроны, которые могут в воздухе ликвидировать авиацию, набирая скорость до 200 километров в час.