Чи можуть F-16 працювати на лінії бойового зіткнення в щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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F-16 вже в Україні?

Голова Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що перші літаки F-16 вже в небі України.

Втім, деякі аналітики заявляють, що ці винищувачі й раніше працювали як частина протиповітряної оборони України.

Світан пояснив, що подібний сценарій міг би бути реалізований, якщо F-16 базувалися на території сусідніх країн-союзниць, і підіймалися в повітря над Україною для виконання певних завдань.

В принципі наші пілоти були готові до цього вже з весни 2024 року,

– зауважив полковник ЗСУ в запасі.

Однак потрібно розрізняти поняття роботи в українському небі, базування в Україні і виконання бойових завдань. Адже те, що літаки можуть територіально уже розташовуватися на українських аеродромах – не означає, що вони працюють як бойові машини.

Точно можна сказати, що протягом серпня уже F-16 будуть працювати з українських баз,

– резюмував полковник ЗСУ в запасі.

Зауважимо, що українське військово-політичне керівництво поки не підтверджувало отримання літаків F-16.

Удари по Росії

Минулої доби відбулося влучання в склад ворожих боєприпасів та в місце базування техніки в Курській області.

Поки що Україна отримала дозвіл від союзників бити по території Росії на відстань 80 кілометрів від кордону ракетами М31. Переважна більшість військових потужностей ворога уже розташована за цією дальністю, отже українські сили оборони мають використовувати інші способи протидії.

До таких об'єктів дістають наші "Нептуни". Імовірно, було поставлене завдання для Військово-морських сил – перекинути хоча б одну пускову установку "Нептун" на цей напрямок. І наші ракети, які ми могли використати по-іншому, витрачаємо на ті цілі, які могли б відпрацювати з ATACMS, якби мали такий дозвіл,

– підкреслив Світан.

Знищення Мі-8

За 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення, біля Донецька був ліквідований гелікоптер Мі-8.

Існує кілька версій його знищення. Найімовірніший, за словами Світана, це дружній вогонь. Адже не було підтверджень знищення від українського Генштабу.

Зараз на сході дуже велика інтенсивність польотів, росіяни використовують велику кількість радянської авіації. Вони йдуть на малих висотах, і зенітно-ракетні комплекси можуть без проблем по них відпрацювати,

– додав військовий аналітик.

Також українські сили оборони могли відпрацювати по судну безпілотниками. Зараз з'явилися дрони, які можуть в повітрі ліквідовувати авіацію, набираючи швидкість до 200 кілометрів за годину.