Может сломать позвоночник российскому медведю, – офицер ВСУ допустил 3 этапа применения F-16
Украина должна получить истребители F-16. Так украинцы выиграют войну, но когда получат, по меньшей мере, 4 эскадрильи таких самолетов.
Об этом 24 Каналу заявил офицер ВСУ Тарас Березовец, отметив, что говорится о минимум сотне американских истребителей.
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"Если мы получим хотя бы 100 самолетов и ракеты к ним, ведь сам самолет – это, конечно, важно, но еще самое важное – получить ракеты к ним", – подчеркнул Березовец.
Речь идет, в частности, об управляемых бомбах JDAM и крылатых управляемых ракетах JASSM, которые действуют в радиусе около 400 километров и могут полностью уничтожить российскую военную инфраструктуру.
Это может сломать действительно спину российскому медведю. Это очень серьезный результат. Но надо понимать, что говорится об очень большом количестве ракет. Даже не о сотне,
– отметил офицер ВСУ.
Три этапа для деоккупации
Американские истребители в первую очередь выполняют функцию уничтожения российской ПВО. Важно уничтожить российские комплексы, в частности, С-300, С-400 и "Панцирь", чтобы сделать возможным использование других средств поражения.
"Вполне по силам американским самолетам F-16, нашим пилотам, которые получат обучение на них", – отметил Тарас Березовец.
После этого можно будет переходить к следующему этапу – уничтожению российской инфраструктуры. Дальнобойные ракеты SCALP-EG, Storm Shadow, а также Taurus прекрасно работают на американской авиатехнике.
Какие возможные 3 этапа применения F-16: смотрите видео
В то же время бомбардировщиков Су-24М, которые находятся на вооружении ВСУ, недостаточно для того, чтобы провести серьезную операцию по уничтожению российской военной инфраструктуры. Однако F-16 здесь помогут.
На этих американских самолетах есть ракеты, которые уничтожают бетонные бункеры, которые построили оккупанты. Также можно полностью уничтожить вражеские командные центры управления.
А дальше – следующий этап – уничтожение важных стратегических объектов. Речь идет о железнодорожных станциях, мостах и тоннелях. То есть уничтожение всей транспортной инфраструктуры россиян.
Реализуя так в три этапа, мы действительно облегчим работу для наших Сухопутных сил. Когда будет уничтожена их (российская – 24 Канал) система ПВО, центры управления, транспортная инфраструктура, тогда задача освобождения наших территорий становится только делом времени,
– подчеркнул офицер Вооруженных Сил Украины.
Что известно об F-16 для Украины
- ВСУ должны получить американские истребители F-16. 42 самолета передадут Нидерланды, еще 19 – Дания. Также СМИ сообщают, что истребители Украине может передать и Норвегия. Однако количество самолетов там пока что не назвали.
- В Воздушных силах ВСУ заявили, что F-16 – "это то оружие, которое может изменить все".
- По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, нужно от 6 до 7 месяцев для того, чтобы эти истребители начали выполнять боевые задачи. Время нужно, в частности, для подготовки инфраструктуры и освоения самолетов.