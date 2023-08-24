Может сломать позвоночник российскому медведю, – офицер ВСУ допустил 3 этапа применения F-16

Украина должна получить истребители F-16. Так украинцы выиграют войну, но когда получат, по меньшей мере, 4 эскадрильи таких самолетов.

Об этом 24 Каналу заявил офицер ВСУ Тарас Березовец, отметив, что говорится о минимум сотне американских истребителей.

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"Если мы получим хотя бы 100 самолетов и ракеты к ним, ведь сам самолет – это, конечно, важно, но еще самое важное – получить ракеты к ним", – подчеркнул Березовец.

Речь идет, в частности, об управляемых бомбах JDAM и крылатых управляемых ракетах JASSM, которые действуют в радиусе около 400 километров и могут полностью уничтожить российскую военную инфраструктуру.

Это может сломать действительно спину российскому медведю. Это очень серьезный результат. Но надо понимать, что говорится об очень большом количестве ракет. Даже не о сотне,

– отметил офицер ВСУ.

Три этапа для деоккупации

Американские истребители в первую очередь выполняют функцию уничтожения российской ПВО. Важно уничтожить российские комплексы, в частности, С-300, С-400 и "Панцирь", чтобы сделать возможным использование других средств поражения.

"Вполне по силам американским самолетам F-16, нашим пилотам, которые получат обучение на них", – отметил Тарас Березовец.

После этого можно будет переходить к следующему этапу – уничтожению российской инфраструктуры. Дальнобойные ракеты SCALP-EG, Storm Shadow, а также Taurus прекрасно работают на американской авиатехнике.

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В то же время бомбардировщиков Су-24М, которые находятся на вооружении ВСУ, недостаточно для того, чтобы провести серьезную операцию по уничтожению российской военной инфраструктуры. Однако F-16 здесь помогут.

На этих американских самолетах есть ракеты, которые уничтожают бетонные бункеры, которые построили оккупанты. Также можно полностью уничтожить вражеские командные центры управления.

А дальше – следующий этап – уничтожение важных стратегических объектов. Речь идет о железнодорожных станциях, мостах и тоннелях. То есть уничтожение всей транспортной инфраструктуры россиян.

Реализуя так в три этапа, мы действительно облегчим работу для наших Сухопутных сил. Когда будет уничтожена их (российская – 24 Канал) система ПВО, центры управления, транспортная инфраструктура, тогда задача освобождения наших территорий становится только делом времени,

– подчеркнул офицер Вооруженных Сил Украины.

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