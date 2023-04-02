США продадут Польше за символический доллар 24 истребителя F-22 Raptor

Польша, которая ищет способы передать Украине больше МиГ-29, сама обновит свой авиационный парк. Для этого она приобретет у Соединенных Штатов 24 истребителя F-22 Raptor.

По имеющимся данным, обойдутся 24 воздушных судна Варшаве в символический доллар. За такую сумму 1 апреля США согласились продать свои истребители F-22 Raptor.

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Самолеты прибудут в Польшу не сразу

Следует понимать, что Польша не сразу получит от США эти истребители. Их передадут Варшаве на протяжении 2024 и 2025 годов. Сама же процедура договоренностей о покупке самолетов длилась более года.

В то же время следует отметить, что продажа американских самолетов стала также частью компенсации Польши за МиГ-29. Напомним, что эти воздушные суда советского образца Варшава передает Украине. Что интересно, F-22 Raptor Соединенные Штаты сняли с боевых действий досрочно.

Польша будет иметь 2 типа самолетов 5-го поколения

Как отмечают в издании, до конца 2025 года у Польши есть шансы стать следующим после США государством, на балансе которого сразу два типа истребителей 5-го класса. Речь идет об уже закупленных Варшавой самолетах F-35, а также тех же 24 воздушных судна F-22 A Block 20 Raptor. В статье также уточняется, что партия "Рапторов" составляет 32 самолета.

За Польшей – сопутствующие расходы

Отметим, что Варшава, хоть и покупает самолеты за символический доллар, должна будет немного потратиться. За ней остается сама операция по передаче воздушных судов.

Польше необходимо будет оплатить прежде всего проверку истребителей F-22 A Block 20 Raptor. Здесь следует понимать, что на боевой службе самолеты не находились. Обычно их использовали, чтобы проводить тренировки.

Здесь следует понимать, что на боевой службе самолеты не находились. Обычно их использовали, чтобы проводить тренировки. Но это еще не все. Кроме того, Польше необходимо будет потратить деньги на вооружение, прохождение пилотами и техническим персоналом обучения, а также подготовку инфраструктуры.

а также подготовку инфраструктуры. Эксперты из США уже даже подсчитали, сколько на это уйдет времени. По их мнению, Польше понадобится около трех лет. Сами же воздушные суда, как уже отмечалось выше, будут на балансе уже в 2024 – 2025 годах.

И пока Польша обновляет свой авиационный парк, Украина продолжает призывать партнеров передать F-16. Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что проблемы с обучением украинских пилотов не будет. Для аналогии он привел пример с системами ПВО Patriot. Партнеры говорили, что на их овладение уйдет год, а наши защитники справились за 10 месяцев.