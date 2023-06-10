Можно применять вместе с F-16: какие функции самолетов F/A-18 Hornet, которые может предоставить Австралия

Украина может получить от Австралии истребители F/A-18 Hornet. Это многоцелевой истребитель-штурмовик, который можно использовать в сочетании с F-16. Пока F/A-18 будет отрабатывать наземные цели, F-16 будет прикрывать его от вражеской авиации.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, специалист по противовоздушной обороне Андрей Крамаров. По его словам, истребители F-16 и F/A-18 Hornet можно использовать на одних аэродромах.

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"F/A-18 и F-16 – это самолеты США. Они были разработаны одинаковой материально-технической базой обеспечения и обслуживания. То есть мы можем использовать их на одних аэродромах. Это достаточно удобно", – отметил он.

Военный эксперт предположил, что Украина может получить одну эскадрилью истребителей Eurofighter Typhoon, то есть 14 – 18 самолетов.

Особенности F/A-18 Hornet

Андрей Крамаров отметил, что F/A-18 Hornet разрабатывался параллельно F-16 и F-15. Некоторое время это был основной палубный истребитель для комплектования авианосцев в США. Также его активно использовали другие государства.

Это истребитель-штурмовик. Его задача – отработка прежде всего по наземным целям. Конечно, он может использоваться для работы и по воздушным целям. Можно сказать, что он относится к классу 4+,

– объяснил военный эксперт.

Специалист по противовоздушной обороне подчеркнул, что основные характеристики F/A-18 Hornet – это не столько о получении преимущества в воздухе, сколько помощь сухопутным войскам в отработке по наземным целям.

"Его функционал несколько отличается от функционала F-16. Передача этих истребителей позволит нам закрыть больше функций нашей авиации. Использовать их можно даже в сочетании с F-16. F/A-18 Hornet будет отрабатывать по наземным целям, а F-16 будет в этот момент прикрывать его, в частности, от вражеской авиации", – добавил он.

Крамаров об истребителях F/A-18 Hornet: смотрите видео

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